Cочинение «Весь мой род»

Семейные узы - самые крепкие, самые постоянные, самые надежные. Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова "хлеб" и "вода". Семья - это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость, грусть и печаль, привычки и традиции. Я хочу рассказать одну легенду.

Нам были память и любовь даны

Чтобы сердцам ушедши поклониться,

И, может статься, будут неполны

Без этих строк истории страницы.

М. Рябинин







В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: "Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?" Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листке было написано 100 раз одно и тоже слово - "понимание".

Кто твой предок? Оказывается, каждого новорожденного человечество ждет в течение полутора веков и готовится к его появлению на свет. Исследования доказывают, что отдаленные предки влияют на физическое развитие детей. Выяснилось, каждое поколение вносит свой вклад в развитие ребенка, причем наиболее сильно воздействует пятое - деды и бабки прабабок. Не одна жизнь рожденного ранее не пропадает бесследно.

До сих пор в старых деревенских домах на стенах висят фотографии всех членов семьи - это близкие и дальние родственники. А в центре на видном месте - увеличенные портреты отца и матери. В нашей семье фотографии хранятся в фотоальбомах, и в каждом альбоме - фотографии всех тех, кто дорог нашему сердцу. И еще по этим фотографиям мы можем проследить историю нашего рода.

Судьба моих предков связана с судьбой страны. Ее не обошли стороной революция и война, годы сталинских репрессий. Заглянем в семейный альбом: фотография № 1 самая старая, ей 100 лет. Сидят родители моего пра-пра-прадедушки, а он сам с сестрой стоит, положив руку на плечо матери. В его семье было двенадцать детей. Он сам и старшая дочь погибли в ссылке, куда были сосланы как кулаки. На снимке № 2 (ему 80 лет) сфотографирована семья моих пра-прабабушки и пра-прадедушки. Их звали Семен Иванович и Васса Семеновна. Здесь же рядом со своей дочерью сидит ее мать (звали ее Агафья). На руках родителей младшие дети Мария и Клавдия, а стоит моя прабабушка Дуся (ей четыре года). Пра-прадедушка умер от полученного на войне ранения в голову в 1943 году. Воевали все пра-прабабушкины братья. Вот на фотографии № 3 (снимок 1930 года) изображен Иван Семенович с матерью, погиб под городом Кенигсбергом (ныне Калининград) в 1944 году. На снимке № 4 (1945 год) брат Егор, прошел всю войну, вернулся весь израненный. На снимке № 5 (1940 год) брат Константин. Долгие годы он молчал об испытаниях выпавших на его долю. Но кое-что из его рассказов мне известно от бабушки. Он вспоминал, как развлекались немцы, расстреливая наших пленных. Это было обычно по утрам, когда они приходили, чтобы выгонять всех из сарая. Но перед этим, распахнув дверь, они делали сначала автоматную очередь, и кто попадал под пули тот навсегда оставался в сарае. Раненых тоже добивали. Ему удалось бежать, после чего попал в американскую зону, потом в руки НКВД - и в наш советский лагерь. На снимке № 6 (1939 год) брат Дмитрий, был призван на срочную службу в 1939. В это время шли военные действия с Японией. Наши войска расположились в районе озера Хасан. В болотистой местности. Вместе со своими однополчанами должен был удерживать занятый в тяжёлых боях плацдарм. Чтобы не выдавать своего места расположения бойцы в течение суток буквально вмерзали в болото. На утро их отбивала подоспевшая подмога. Константин умер от простуды после обморожения.

Особое чувство вызывают у нас эти люди. Они передали нам свои достоинства и недостатки. И они - наша история.

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