Cочинение «Ветхий завет — памятник древнееврейской культуры»

Библия — это древний сборник различных по форме и содержанию религиозных и светских произведений, которые были написаны с XII века до нашей эры по II век нашей эры, то есть почти полторы тысячи лет назад. Библия — это святая книга христиан. Она состоит из многих книг. Библия рассказывает об истории и судьбе людей, начиная от сотворения мира.



Отдельные части Библии называются Книгами. Каждая Книга имеет свою цель. Исторические Книги рассказывают об истории и судьбе какого-то определенного народа. Пророческие Книги говорят о будущем, учат мудрости, вере. Книги Псалмов — сборники святых песен, которые пелись во время богослужения и в давние времена, и сейчас.



Первая часть Библии — Ветхий завет — написана в дохристианские времена на древнееврейском языке, а Новый завет — идеологами христианства на древнегреческом языке.



Текст Ветхого завета состоит из четырех частей: сотворение мира и патриархи, исход из Египта, укрепление Израиля и период пророков. Ветхий завет состоит из системы нескольких произведений. Это Пятикнижие (Бытие, Выход, Левит, Числа, Повторения Закона), где изложена древняя история еврейского народа; Книги исторические: Иисуса Навина (так называемая Книга Егошуи), Судей, Книги Рут, две Самуиловы Книги, две Книги царей, две Книги хроники, Книги Эздры, Неемии и Эстер. Это вторая часть Ветхого завета, которая продолжает рассказ об исторической судьбе еврейского народа. Затем идет третья часть, которая состоит из Книг учебно-поэтических: Иова, Псалмов (Псалтыря), притчей Соломона, Эккле-зиастовой, или Проповеднической, Песни над Песнями. Четвертая часть Ветхого завета — это Книги Пророческие, в которых два раздела: Книги великих пророков (Исайя, Еремии, плача Еремии и Эзекиила) и малых пророков (Даниила, Осии, Иоила, Амоса. Овидия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Огия, Захария, Малахии). Это и есть тот комплекс книг, которые составляют Ветхий завет.



Самой любимой книгой Ветхого завета был Псалтырь. Его читали, пели, по нему учились грамоте, по нему гадали (самые древние списки Псалтыря на нашей Земле датируются XI веком). Псалтырь — это собрание религиозных гимнов, написанных царем Давидом и дополненных затем произведениями других авторов.



В Ветхом завете содержатся десять заповедей, которые, как говорит Библия, должны строго соблюдать все люди. Десять библейских заповедей стали основой древнееврейского закона. Четыре первые отражают отношение к Богу, шесть остальных — отношение к ближним. Вот они: не поклоняйся богам, не поминай имя Господа всуе. Помни о дне субботнем, почитай родителей. Не убий, не прелюбодействуй, не кради. Не свидетельствуй лживо о своем ближнем, не желай дома, жены или чего-либо иного ближнего своего. По легенде, заповеди хранились в Ковчеге Завета.



По Библии, после десяти заповедей, Бог дал еврейскому народу книгу Законов. (Среди них были Законы об убийстве, воровстве, волшебстве, взяточничестве, справедливости, милосердии к вдовам, сиротам и другие. Честный человек и сейчас придерживается десяти заповедей, они не утратили своей актуальности и сегодня, в XXI веке.



Принято считать, что Иисус Христос — душа Библии. Бог сам стал человеком, чтобы дать человечеству конкретную, определенную, настоящую идею про то, какую личность нужно представлять, думая о Боге. Бог подобен Иисусу Христу, а Христос был воплощением Бога в человеческом обличье. Библия трактует появление ]Иисуса Христа на земле как главное событие всемирной истории. (Старый (Ветхий) завет подготовил место для этого события, а Новый завет описал его. Христианская мифология взяла от иудейской, основанной на книгах Ветхого завета, понятие Бога как единого носителя могущества, относительно которого все существа и вещи (сотворены им же. Бог триедин и способен воплотиться в человеке.



Ветхий и Новый заветы не могут существовать отдельно, это две большие части Библии. Ветхий завет — подготовка к Новому, а Новый завет дополняет и не может существовать без Ветхого.