Cочинение «Вклад моей семьи в Победу»

В этом году наша страна будет отмечать 65 лет Победы в войне с фашисткой Германией.



Великая Отечественная война изменила ход истории не только целых государств, но и безжалостно вмешалась в судьбы миллионов людей.



В нашей семье праздник Победы – святой праздник. У нас есть свой фронтовой офицер – Дубинин Пётр Яковлевич. Это мой двоюродный дедушка. Он прошёл всю войну, был связистом, получил много боевых наград. Мы гордимся им. Петр Яковлевич не любит вспоминать о войне, потому что каждый день, прожитый там, часто приносил страдания.



Два моих прадеда по папиной линии тоже воевали на фронте: Тюрин Петр Иосифович и Федоровский Михаил Павлович. Они прошли войну до конца, имели ранения, заслужили боевые ордена. Их уже нет с нами, но есть наша память.



Два моих прадеда по маминой линии с той страшной войны не вернулись. Козьминых Александр Алексеевич погиб в боях за Москву. Юхнов Феофан Александрович защищал Сталинград. В боях под Курском получил ранение и уже в госпитале скончался. Они не получили орденов и медалей, но для нас они герои. Ведь из маленьких подвигов простых солдат слагалась общая большая победа.



Вот такие мужчины были и есть в нашей семье. В суровые годы войны они были вместе со всей страной. Жаль, что часто о мужестве, самоотверженности, о подвиге мы вспоминаем только в канун Дня Победы. Наша семья не только на поле боя «ковала победу». Мои прабабушки: Козьминых Ксения Михайловна, Юхнова Александра Ивановна, Федоровская Екатерина Григорьевна, Тюрина Мария Фёдоровна вносили свой вклад в победу, работая в колхозах и на заводах. Это отняло у них здоровье, но они знали, что каждый колосок, каждый снаряд приближал конец войны.



Мой дед Алексей Александрович, бабушка Александра Феофановна, их дети будучи подростками тоже трудились наравне со взрослыми, чтобы приблизить день Победы.



9 Мая для нашей семьи - праздник «со слезами на глазах», потому что нет рядом близких людей, которым мы обязаны жизнью. Старшее поколение вспоминает в эти дни все то, что пришлось пережить. А нам остается память. Я не считаю себя трусом, но принимать участия в войне не хочу, и, чтобы это не повторилось, мы должны помнить.