Cочинение «Вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру»

Российская культура развивалась в XIX в. под несомненным влиянием тех событий и перемен, которые происходили в обществе. Отечественная война 1812 г. , восстание на Сенатской площади, споры западников и славянофилов, отмена крепостного права, «великие реформы», бурный промышленный рост, железнодорожная лихорадка, террор «Народной воли», «нечаевщина», газетные отчеты о судебных процессах – все значимые факты общественной жизни находили отражение и получали художественное осмысление в искусстве и культуре.



XIX век – время расцвета русской классической культуры, о которой уже современники говорили как о великой, имевшей мировое значение. (О культуре России первой половины XIX в. и её вкладе в мировую культуры см. билет № 21. ) Пореформенное общество предъявляло новые требования к образованию. Школьная реформа 1862–1864 гг. внесла существенные изменения в структуру начального и среднего образования. Был закреплен принцип бессословности школьного обучения. Основным типом начальных учебных заведений становилась земская трехгодичная школа. Гимназии также открывались для детей всех сословий (единственным ограничением становился высокий уровень платы за обучение). Гимназии разделили на классические, где основное внимание уделялось гуманитарным предметам, и реальные, которые специализировались на изучении естественных и точных наук. Открывались женские гимназии. Университетский устав 1863 г. восстанавливал отнятую в 1835 г. автономию, разрешалось учреждать высшие женские курсы с университетской программой (курсы Герье в Москве, Бестужевские курсы в Петербурге). В 80–90-е гг. XIX в. , когда министром просвещения стал известный реакционер Д. А. Толстой, много ценного в сфере образования было утрачено: новый университетский устав 1884 г. отобрал у университетов автономию, высшие женские курсы расформированы, программа классической гимназии пересмотрена в сторону резкого увеличения часов на изучение «мертвых» языков, печально знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях» (1887) запретил принимать в гимназию детей «подлых» сословий. И, тем не менее, система образования в России в пореформенные годы сделала значительный шаг вперед, резко выросло количество обучающихся, открылись новые университеты (в Одессе, в Томске) и высшие учебные заведения (Петровская академия, Институт инженеров путей сообщения, Горный и Технологический институты и др. ).



На подъеме находилась наука. Её центрами, как и в предыдущие годы, были университеты и научные общества (в пореформенные годы созданы Общество русских врачей, Русское астрономическое общество, Русское химическое общество и др. ). Быстрый промышленный рост предопределил расцвет естественных и точных наук. Исследования И. М. Сеченова (о рефлексах головного мозга и физиологии нервной системы) заложили основы учения о высшей нервной деятельности. И. П. Павлов в 1904 г. получил Нобелевскую премию за открытия в области нейрофизиологии. Важные открытия в биологии были сделаны И. И. Мечниковым (иммунитет и защитные механизмы организма) и К. А. Тимирязевым (явление фотосинтеза). В 1869 г. Д. И. Менделеев сформулировал периодический закон физических элементов. Работы А. М. Бутлерова внесли важный вклад в теорию химического строения органических веществ.

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