Cочинение «Влияние I Мировой войны на немецкую литературу»

Накануне 1-й мировой войны, в обстановке нарастающего революционного кризиса, зарождается экспрессионизм; бунтуя против капиталистической действительности, он не столько изображал её, сколько выразил отвращение к ней (поэты Г. Тракль и Г. Хейм). Экстатичная экспрессионистская лирика и драматургия призывают к обновлению мира, но абстрактно, утопически (драмы В. Газенклевера, Г. Кайзера, Э. Толлера). Наибольшей остротой и пафосом борьбы насыщено творчество писателей, группировавшихся вокруг журнала «Акцион». Многие из них связали свою судьбу с борьбой пролетариата (И. Бехер, Толлер, Р. Леонгард). Журнал приветствовал Великую Октябрьскую революцию, опубликовал статьи В. И. Ленина и др. деятелей русской революции. Влияние экспрессионизма испытывают многие реалисты (Г. Манн «Кобес»; Л. Франк «Человек добр»; Келлерман «9 Ноября»).



В начала века возникла литература, проповедующая контрреволюцию, шовинизм и агрессию и кончившая фашистским антиискусством. С другой стороны, в союзе с неуклонно растущей социалистической литературой укрепляется гуманистическая буржуазная литература. Т. Манн создаёт новый жанр - интеллектуальный роман («Волшебная гора»). В связи с усилением реакции актуальное значение приобретает антивоенная тема (роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен, книги Л. Ренна, первые романы А. Цвейга). Социальные противоречия буржуазного общества находят отражение в произведения Л. Франка, Г. Фаллады, А. Дёблина, автора романа «Берлин, Александерплац», и Л. Фейхтвангера в романе «Успех», где предупреждается об опасности фашизма. Во 2-й половине 20-х гг. при поддержке Союза пролетарских революционных писателей развивается пролетарская литература. Вместе с писателями, вышедшими из школы экспрессионизма (И. Бехер, Ф. Вольф), молодое поколение литераторов (А. Зегерс, В. Бредель, Э. Вайнерт, Э. Э. Киш, Г. Мархвица, и др. ) закладывает основы нового художественного метода. Приходит к марксизму Б. Брехт, разрабатывающий концепцию эпического театра. Его пьесы «Трёхгрошовая опера», «Святая Иоанна», «Мать» обличают буржуазное общество с позиций революционного пролетариата.