Cочинение «Влияние английской литературы на развитие итальянской культуры»

Английская литература была известна в Италии уже в начале XVIII в. , но особый интерес к ней возникает только во второй его половине. На итальянскую литературу оказывают влияние Ричардсон (главным образом его «Памела»), Аддисон и Стиль, затем чувствительные и меланхолические поэты Грей и Юнг.



В том же плане влияли на итальянскую литературу «Потерянный рай» Мильтона, переведенный П. А. Ролли, и «Поэмы Оссиана» Макферсона, переведенные Мелькьоре Чезаротти (1730—1808). Алессандро Мандзони говорил, что поэзия Оссиана помогла итальянцам понять творчество Шекспира. Многих Шекспир восхищал, но мало было таких, кто принимал его полностью: трудно было простить ему полное пренебрежение правилами, смешение возвышенного и низменного, трагического и комического, «вульгарную» и «площадную» лексику. Но вместе с тем он помог итальянским драматургам и критикам освободиться от деспотии правил, а также от не пременной любви, без которой трагедия была почти немыслима.



Комедия дель арте, будучи импровизацией, никогда не записывалась, и до нас дошли только развернутые сценарии пьес, исполнявшихся в первой половине XVI в. труппой актера и драматурга Беоль-ко, прозванного Рудзанте. Текст комедии дель арте на каждом представлении создавался заново. За кулисами висело краткое изложение содержания комедии, и актер перед выходом на сцену заглядывал в эту «канву», чтобы сообразить, что он должен говорить и делать в данный момент.



В импровизированной комедии принимали участие четыре персонажа в масках: Арлекин — «хороший» слуга и основной персонаж комедии; Бригелла — «плохой» слуга, жуликоватый и расчетливый; Панталоне — богатый старик, волочащийся за молодыми девушками, получающий пощечины и плевки и тем вызывающий смех публики, и Доктор — изрекающий невпопад латинские фразы. В этой комедии также участвовали две пары актеров, игравшие без масок, — молодая и наивная девушка, обычно называвшаяся Изабеллой или Розаурой, более зрелая кокетка Беатриче и два любовника — нежный Флориндо и грубый Лелио. Обычно участвовала в действии служанка — Коломбина или Каролина. Это были маски и актеры венецианской комедии. В других областях маски назывались и вели себя иначе, например, Тарталья, Скарамуччо и т. д. Комедия дель арте имела свои театры во многих европейских столицах — в Петербурге, Париже, Лондоне. Однако этот жанр был не так привлекателен, как могло бы показаться. Он зависел от таланта актера, игравшего роль Арлекина, а из-за отсутствия мимики талант заключался в том, чтобы выразить некоторые элементарные чувства с помощью жестов. Тексты были примитивны. Это было самое настоящее ремесло (отсюда и термин commedia dellarte), столетиями повторявшее одни и те же слова, прыжки и оплеухи. Импровизированная комедия не могла удовлетворить требованиям, предъявлявшимся к искусству новой культурой. Многим она казалась вульгарной, непристойной и совсем не смешной. Нужно было другое искусство с большей социальной и нравственной проблематикой, психологически более глубокое.



Вместе с тем начала развиваться «литературная», т. е. написанная, или «ученая» комедия, которая тоже зародилась в эпоху Ренессанса. В борьбе с комедией дель арте итальянским комедиографам приходилось опираться на творчество Мольера, величайшего комедиографа современной Европы, чтобы доказать необходимость, во-первых, ученой комедии, во-вторых, комедии характеров и нравов, а не «комедии положений», задача которой главным образом заключалась в создании внешних эффектов и «физического», бессодержательного и «неумного» смеха, и, в-третьих, комедии социальной, психологической, бичующей и преследующей нравственные цели.



Так возникли многочисленные подражания «Тартюфу» и другим комедиям. Творчество Мольера оказало большое влияние на крупнейших комедиографов этого периода — Джованни Баттиста Фаджуоли (1660—1742), Джироламо Джильи (1660—1722), Якопо Анджело Нелли (1673—1767) и др. Реформатор итальянской трагедии Шипьоне Маффеи написал комедию «Церемонии» (1728), имевшую значительный успех на итальянских сценах. Гольдони посвятил Маффеи свою самую «благородную» комедию «Мольер» и в посвящении довольно точно характеризовал его «Церемоний»: «От вас я узнал, что целью комедии является честность и добропорядочность, и нашел средство вызывать у людей смех, не оскорбляя невинности». В этом направлении развивалась комедия вообще и творчество Гольдони в частности.