Cочинение «Влияние библейских сказаний и мифов древней Греции на культуру средних веков»

Начало человеческой культуры относится к очень ранним историческим эпохам. Первичной формой художественного сознания человечества было мифотворчество. Попытка осмыслить отношения человека и природы в философском и художественном плане, найти закономерности природных и общественных явлений, выразить нравственные нормы человеческих отношений у древних народов приняла форму легенды, мифа, притчи. Подобно тому, как в более поздний период (преимущественно в период феодальных отношений) такого рода воззрения выражались в сказке и балладе, на заре культурного развития человечества возникли библейские легенды и притчи, мифы древней Греции. Во второй половине XX века ученые всего мира обращаются к этим источникам с целью не только изучить древние культуры, но и выяснить историческое влияние названных художественных памятников на развитие культуры последующих веков.



Влияние библейских сказаний и мифов древней Греции на культуру средних веков, эпохи Возрождения, на изобразительное искусство и литературу нового и новейшего времени не требует доказательств. Об этом свидетельствует обращение к мифологическим образам многих писателей, художников, деятелей кино.



Как библейские сюжеты, так и сюжеты древнегреческих мифов остались жить в веках и до сих пор питают воображение мастеров искусства. О непреходящей ценности древнего искусства говорил К. Маркс, классики марксизма-ленинизма использовали в своих произведениях образы античной мифологии.



Начало человеческой культуры относится к очень ранним историческим эпохам. Первичной формой художественного сознания человечества было мифотворчество. Попытка осмыслить отношения человека и природы в философском и художественном плане, найти закономерности природных и общественных явлений, выразить нравственные нормы человеческих отношений у древних народов приняла форму легенды, мифа, притчи. Подобно тому как в более поздний период (преимущественно в период феодальных отношений) такого рода воззрения выражались в сказке и балладе, на заре культурного развития человечества возникли библейские легенды и притчи, мифы древней Греции. Во второй половине XX века ученые всего мира обращаются к этим источникам с целью не только изучить древние культуры, но и выяснить историческое влияние названных художественных памятников на развитие культуры последующих веков.



Влияние библейских сказаний и мифов древней Греции на культуру средних веков, эпохи Возрождения, на изобразительное искусство и литературу нового и новейшего времени не требует доказательств. Об этом свидетельствует обращение к мифологическим образам многих писателей, художников, деятелей кино.



Как библейские сюжеты, так и сюжеты древнегреческих мифов остались жить в веках и до сих пор питают воображение мастеров искусства. О непреходящей ценности древнего искусства, классики использовали в своих произведениях образы античной мифологии.



Знакомство с греческими мифами советских школьников обычно начинается при изучении истории древнего мира. Библейские сказания нашим детям в большинстве случаев совсем неизвестны. Это объясняется тем, что в течение тысячелетия и до сегодняшних дней Библия использовалась христианской церковью как «божественная» книга, хотя она создавалась задолго до возникновения христианства — в языческие времена — и состояла из легенд и притч, созданных ноображением многих древних народов. В результате развития исторической науки в XX веке — археологических раскопок, лингвистического исследования текстов и т. д. Библия потеряла свою «святость». Исследователи установили, что она состоит из ряда исторических документов, сводов законов, мифов, легенд, различные нравственных установлений и т. д. Объединены все эти источники были в более поздние времена.



Таким образом, теперь библейские сказания в той же мере, как и греческие мифы, предстают перед нами в определенном качестве: Это главным образом художественное творчество древних народов, отражающее определенные этапы социально-экономического и исторического развития общества.