Cочинение «Влияние политической ситуации после II Мировой войны на литературу Германии»

События 2-й мировой войны 1939-45 борьба с фашизмом, существование и крах гитлеровского рейха, послевоенная судьбы немцев во вновь созданных двух государствах надолго определили пути развития литературы в Западной Германии. Стремление осмыслить происшедшее побуждает многих писателей-гуманистов к критическому пересмотру буржуазных нравственных и социальных ценностей. Некоторые (как Л. Франк) приходят к социалистическим воззрениям («Ученики Иисуса», «Слева, где сердце») или испытывают потребность обратиться к проблемам и событиям политического характера (К. Эдшмид, роман «Если это розы, они будут цвести»). Другие ищут опору в религии (христианские мотивы у Гертруды фон Ле Форт; В. Бергенгрюна; Р. Шнайдера; Р. Хагельштанге; Марии Луизы Кашниц) или впадают в крайний скептицизм (сочетание клерикализма, агностицизма и иррационализма у Э. Ланггессер; творчество Х. Х. Янна). Третьи уходят в интимный мир меланхолических переживаний (лирика К. Кролова), наслаждения утончённым чувством природы (поэзия В. Лемана). Кризис традиционного буржуазного гуманизма, чувство отчаяния и смятения ярко выразил В. Борхерт, с именем которого обычно связывают начало антифашистской темы в зап. -герм. литературе (драма «За дверью»). С оттенком моралистической отвлечённости ставятся проблемы вины и ответственности, совести, свободы выбора в творчестве ряда писателей, например З. Ленца.