Cочинение «Во второй половине XVI в. английская литература вступает в фазу Высокого Возрождения»

Расцвет поэзии. По образцу французских поэтов «Плеяды» несколько английских поэтов создают кружок «Ареопаг». Среди его членов наиболее значительны Филип Сидни (1554—1586) и Эдмунд Спенсер (1552— 1599).



Трактат Сидни «Защита поэзии» (1582— 1583, опубл. 1595) стал подлинным манифестом поэтов-гуманистов. В нем содержится утверждение воспитательной роли поэзии, наполненной «музыкой планет», излагается учение Аристотеля о мимесисе, обнаруживается перекличка с трактатом Дю Белле «Защита и прославление французского языка». Сидни выступил не только как теоретик, но и как выдающийся поэт, создав сонетный цикл «Астрофил и Стелла» (1583, опубл. 1591).



В отличие от Сидни, мастера малых поэтических форм, другой поэт, Спенсер, прославился не столько как автор изящного цикла сонетов «Аморетти», сколько как создатель масштабных произведений: поэмы из 12 эклог (по числу месяцев года) «Пастушеский календарь» (1579) и ренессансной эпической поэмы «Королева фей» (1590— 1596).



В «Королеве фей» обнаруживается сочетание античной (Гомер, Вергилий), итальянской (Ариосто, Тассо) и английской (Ленгленд, Мэлори) традиций. Основные образы в поэме — это аллегории. Так, поэтом подчеркнута аллегоричность образов короля Артура (величие), его возлюбленной «королевы фей» Глорианы (слава), 12 рыцарей короля Артура (12 добродетелей, Спенсер успел описать только шесть из них — Благочестие, Умеренность, Целомудрие, Справедливость, Невежество, Дружбу). И поэме исчезает средневековая основа описания мира рыцарей, рыцари у Спенсера выступают как отдельные грани нравственной природы совершенного человека— идеала эпохи Возрождения. В «Королеве фей» использована «спенсерова строфа»: 8 строк — пятистопный ямб, 9-я строка — шестистопный ямб, рифмовка гЬаЪЪсЪсс. Этой строфой, изобретенной Спенсером, в XIX в. будут написаны «Паломничество Чайльд Гарольда» Д. Г. Байрона, «Восстание Ислама» П. Б. Шелли.