Cочинение «Военная литература 1940-1960-х годов ХХ века»

В августе 1942 г. в газете "Правда" были опубликованы пьесы А. Корнейчука "Фронт" и К. Симонова "Русские люди". В этом же году Л. Леонов написал пьесу "Нашествие". Особый успех имел "Фронт" А. Корнейчука. Получив личное одобрение Сталина, пьеса ставилась во всех фронтовых и тыловых театрах. В ней утверждалось, что на смену зазнавшимся командирам времен гражданской войны (командующий фронтом Горлов) должно прийти новое поколение военачальников (командующий армией Огнев).



Е. Шварц в 1943 г. написал пьесу "Дракон", которую известный театральный режиссер Н. П. Акимов поставил летом 1944 г. Спектакль был запрещен, хотя официально признавался антифашистским. Пьеса увидела свет уже после смерти автора. В притче-сказке Е. Шварц изобразил тоталитарное общество: в стране, где долгое время правил Дракон, люди так привыкли к насилию, что оно стало казаться нормой жизни. Поэтому, когда появился странствующий рыцарь Ланцелот, сразивший Дракона, народ оказался не готов к свободе.



Антифашистской назвал свою книгу "Перед восходом солнца" и М. Зощенко. Книга создавалась в дни войны с фашизмом, отрицавшим образованность и интеллигентность, будившим в человеке звериные инстинкты. Е. Шварц писал о привычке к насилию, Зощенко - о покорности страху, на которой как раз и держалась государственная система. "Устрашенные трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой", - говорит писатель. Зощенко показал, что со страхом можно успешно бороться. Во время травли 1946 г. ему припомнили эту повесть, написанную, по определению автора, "в защиту разума и его прав".



С 1943 г. возобновилось планомерное идеологическое давление на писателей, истинный смысл которого тщательно скрывался под маской борьбы с пессимизмом в искусстве. К сожалению, деятельное участие в этом принимали и они сами. Весной того года в Москве состоялось совещание литераторов. Его целью явилось подведение первых итогов двухлетней работы писателей в условиях войны и обсуждение главнейших задач литературы, путей ее развития. Здесь впервые было подвергнуто резкой критике многое из созданного в военное время. Например, Н. Асеев, имея в виду те главы из поэмы А. Твардовского "Василий Теркин", которые к тому времени были опубликованы, упрекал автора в том, что это произведение не передает особенностей Великой Отечественной войны.



В. Инбер в августе 1943 г. напечатала статью "Разговор о поэзии", в которой критиковала О. Берггольц за то, что она и в 1943 г. продолжала писать о своих переживаниях зимы 1941 - 1942 гг. Писателям ставили в вину, что они не успевают за постоянно меняющейся военно-политической обстановкой. Художники требовали от художников же отказа от свободы выбора тем, образов, героев, ориентировали на сиюминутность. В переживаниях О. Берггольц В. Инбер увидела "душевное самоистязание", "жажду мученичества", "пафос страдания". Писателей предупреждали, что из-под их пера могут выйти строки, не закаляющие сердца, а, наоборот, расслабляющие их.

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