Cочинение «Военная тема в поэзии А. А. Ахматовой, К. М. Симонова и С. С. Орлова»

В поэзии 30-х и начала 40-х годов уже зарождалось предчувствие надвигающейся военной грозы. В Германии к власти пришел фашизм, на Европу упала зловещая тень свастики. Поэтому вся прогрессивно мыслящая интеллигенция предпринимала отчаянные попытки преградить дорогу фашизму. Поэты сражались тем оружием, которое дала им природа, — оружием слова. Стихи и песни о войне появлялись на газетных полосах вместе с первыми сообщениями о военных действиях. Война, как самое страшное испытание, обостряет человеческие чувства, обнажает душу и, таким образом, облегчает воздействие на человека словом, исполненным сочувствия, поощрения. И сила воздействия на нее поэтического слова увеличивается. Поэтому можно себе представить, как бились сердца солдат, внимавших словам Анны Ахматовой:



* Мы знаем, что ныне лежит на весах.

* И что совершается ныне.

* Час мужества пробил на наших часах,

* И мужество нас не покинет.



Любовь к родине была характернейшей чертой поэтессы. И когда пришла Вторая мировая война, А. Ахматова живо откликнулась на эту беду. В своих произведениях она воспевает мужество и героизм патриотов, описывает трудности и ужасы войны («Клятва», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю…»).



* Тому, кто смело сражается за родину,

* Не страшно под пулями мертвыми лечь,

* не горько остаться без крова…



Стране грозила опасность уничтожения, рабства, поэтому воевать шли и молодые, и старики. Для тех, кто оставался в осажденных городах, было большой болью расставаться с близкими. Поэтесса обращается к таким людям, говоря, что печаль и боль надо превратить . в мужество и силу, чтобы фашизм был побежден:



* И та, что сегодня прощается с милым,

* Пусть боль свою в силу она переплавит.



Другой поэт, Константин Михайлович Симонов, видел войну своими глазами и хорошо знал, что это такое. Ему, как он писал в автобиографии, «пришлось снова надеть военную форму и не снимать ее до конца войны ». В стихотворении «Майор привез мальчишку на лафете…» описывается впечатление, которое произвел на лирического героя «седой мальчишка», у которого погибла мать:



* Ты это горе знаешь понаслышке,

* А нам оно оборвало сердца.

* Кто раз увидел этого мальчишку,

* Домой прийти не сможет до конца.



Стихотворения этих замечательных поэтов заставляют нас задуматься о том ужасе, который приносит война в жизнь человека, калечит ее и оставляет в душе кровоточащие раны.