Cочинение «Вольфганг Амадей Моцарт»

Истинным чудом XVIII века стал Вольфганг Амадей Моцарт. Он родился 27 января 1756 года. Отец его, Леопольд Моцарт, был музыкантом, что, несомненно, помогло Вольфгангу сделать свой выбор в пользу музыки.



Учиться музыке юный Моцарт начал в три года. К шести годам он становиться автором нескольких музыкальных произведений. В начале 60-х годов XVIII века в нескольких небольших городках Германии появились афиши, в которых любители музыки и музыканты приглашались на концерты, чудесных детей Л. Моцарта. О В. А. Моцарте в этих афишах говорилось следующее: маленький виртуоз исполнит концертную пьесу на скрипке; будет аккомпанировать симфонии; на закрытой платком клавиатуре исполнит несколько фуг и прелюдий; он будет называть тоны и аккорды, взятые на различных инструментах, а также угадывать их в звуке свистка, звоне шпор и тому подобных звуках.



После этого он станет импровизировать на клавесине, органе и флигеле. Такого в истории музыки ещё никогда не было. Мальчику было 7 лет.



Первую оперу – «Притворная простушка» – Моцарт написал в 12 лет. А через 2 года на сцене миланского оперного театра с большим успехом прошла премьера оперы “Митридат, царь понтийский”.



К 1770 году Моцарт был автором 18 симфоний, 22 сонат для скрипки и фортепиано, нескольких концертов для различных солирующих инструментов и других произведений.



Прожив всего 35 лет, Моцарт скончался после непродолжительной болезни. Его смерть окутана тайной и до сих пор существует несколько версий случившегося. Софи Хайбль, младшая сестра жены Моцарта, прекрасно помнила зловещее предзнаменование: накануне смерти композитора она, в доме матери, на кухне готовила кофе, в это время пламя лампады внезапно погасло «полностью, словно лампа никогда не горела». По ее словам, сквозняка на кухне не было. Охваченная ужасным предчувствием девушка вернулась в дом сестры. Увидев ее, Моцарт сказал: «Ах, дорогая Софи, как я рад, что ты пришла. Останься сегодня с нами, чтобы присутствовать при моей смерти». Примерно за час до полуночи композитор потерял сознание, и несмотря на усилия врача и жены, он скончался в 0. 55 5 декабря 1791 года.



Кому понадобилась смерть гения?



Последнее время рассматривается три версии случившегося: зависть Сальери, ревность мужа одной из учениц или месть франкмасонов. Но ни одна из них не была подтверждена. Об отношениях Моцарта и Сальери хорошо сказал младший сын Моцарта: “Сальери не убивал Моцарта, но поистине отравил жизнь ему интригами. ,, Итальянский биограф Гайдна Джузеппе Карпани сказал: «Доказательств не было и найти их невозможно». Вторая версия еще менее правдоподобна так как преданность Моцарта жене, его любовь к ней была известна всем друзьям композитора. Что же касается утверждения, что на Вольфганга Амадея Моцарта обиделись франкмасоны, якобы за то, что он раскрыл секреты их деятельности в своей опере “Волшебная флейта”, премьера которой состоялась в Вене 30 сентября 1791 года. Оно смехотворно. Так как на самом деле венские франкмасоны не только не обиделись на оперу, но и отмечали с какой симпатией, уважением и толикой доброго юмора трактовалась тема оперы. Они также заказали Моцарту кантату. Заказ был выполнен за несколько дней до болезни. Итак, все три версии оказались простым мифом. Правду мы, возможно, не узнаем никогда.



Довольно часто бывает так, что ребенок, которого в детстве считали вундеркиндом, становится вполне обыкновенным взрослым. Живет себе спокойно, делает свое дело, имя его постепенно забывается. С Моцартом этого не произошло. Он и по сей день является одним из величайших композиторов оперной и инструментальной музыки.