Cочинение «Вольнолюбивый характер стихотворений Пушкина «Узник» и «Кавказ»»

Пушкин — великий русский национальный поэт. Он стоит в ряду таких гениальных художников слова, как Шекспир, Гёте, Лев Толстой. Поэзия Пушкина — воплощение свободолюбия, патриотизма, мудрости и гуманизма русского народа, его могучих творческих сил. Пушкин был певцом и вдохновителем освободительного движения.



Находясь в южной ссылке, Пушкин проникся революционными настроениями декабристов. Стихи и письма кишиневского периода поэта полны откликов и намеков, связанных с освободительным движением на Западе и политическими событиями начала 20-х годов. Живя в Кишиневе, Пушкин несколько раз побывал в местном остроге. Он разговаривал с арестантами, расспрашивал их о жизни. Однажды вечером «главный первостатейный каторжник» сказал поэту, что ночью он сбежит: «клетка надломлена, настанет ночь, а мы ночные птицы и вольные!. . » «Многих переловили, а мой друг убежал» , — вспоминал Пушкин. Через некоторое время появилось стихотворение «Узник». Страстные порывы к свободе охватывали поэта. Главная мысль стихотворения — воля превыше всего, человек должён быть свободным. Первая и вторая строфы стихотворения — мрачные. Темница — неволя — у Пушкина сырая и темная. «Грустный товарищ» на воле — по ту сторону решетки — не улетает от своего собрата, клюет «кровавую пищу». Он зовет «взглядом и криком своим», призывая к свободе. Третья строфа разительно отличается от первых двух: в ней — надежда на новую, свободную жизнь, в которой «белеет гора», «синеют морские края», свободно гуляет ветер.



Перед читателем возникает образ узника, которого зовет на свободу «орел молодой»:



* «Давай улетим!

* Мы вольные птицы: пора, брат, пора!

* Туда, где за тучей белеет гора,

* Туда, где синеют морские края,

* Туда, где гуляем лишь ветер… да я!»



В начале марта 1829 года Пушкин выехал в Закавказье, где в это время шла война. Еще в самом начале войны поэт просил власти зачислить его в армию, но ему отказали. Пушкин решает ехать самовольно, на свой страх и риск, и там, на Кавказе, пишет стихотворение «Кавказ». Пушкин размышляет о жизни и о природе, равнодушной к человеческим страстям. Он любуется могучим Тереком, величественной природой Кавказа, наблюдает за местными жителями, замечает все вокруг и — любит жизнь. Могущественная природа Кавказа, ее неудержимая сила противостоят человеку — маленькому и хрупкому созданию. Человек и стихия — вечное единоборство.



Поэт олицетворяет Терек. Вот перед нами не просто Терек, играющий «в свирепом веселье», но «зверь молодой». В неволе «мох тощий, кустарник сухой », а на свободе — «рощи, зеленые сени», «птицы щебечут… скачут олени», веселые долины. Терек, как и поэт, хочет вырваться из берегов — «из клетки железной», но:



* … бьется о берег в вражде бесполезной,

* И лижет утесы голодной волной…



Тереку не дают вырваться на свободу «немые громады» утесов. И в «Узнике», и в «Кавказе» есть молодой орел, грозные тучи, темница и клетка. Орел, как и человек, не может жить в неволе — это гордая свободная птица, поэтому Пушкин использовал этот образ. Стихотворение «Узник» стало народной песней. Сама мысль, мечта о свободе получила в стихотворении народное выражение. Оба эти стихотворения — о неудержимом стремлении человека к свободе.