Cочинение «Волошин и Маркин. Сравнительная характеристика героев повести В. Быкова "Его батальон"»

Чем значительнее в человеке истинно человеческое, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизнь окружающих его людей. В. Быков Василий Владимирович Быков — вдумчивый и серьезный художник, его произведения интересны не только правдой о войне, но и тем отношением к описываемым событиям, которые неизменно высказывает автор. Пройдя войну, видя кровь и смерть, писатель не ожесточился, но еще больше стал ценить человеческую жизнь — неповторимую и единственную для каждого. В повести «Его батальон» автор как бы противопоставляет двух человек: комбата Волошина и его заместителя Маркина. Вначале кажется, что «анархизм» комбата неуместен, он излишне мягок, не может добиться выполнения подчиненными собственных распоряжений, так как сам игнорирует приказы сверху. Маркин — прямая противоположность комбата. Он излишне пунктуален, цифрами оперирует прекрасно, докладывая комбату, что на довольствии «семьдесят шесть человек». Только комбата эта цифра «царапнула за сердце», а Маркин отметил ее как посторонний статист. Волошин умеет воевать, знает бессмысленность атаки на укрепленную высоту. Ее можно было взять с ходу, но, раз этого не сделали, надо все основательно подготовить, разведать обстановку, получить дополнительно боеприпасы для орудий, принять пополнение, а спешка ни к чему хорошему не ведет. Это не трусость, а элементарная расчетливость, необходимая на войне. «Шла война, гибли сотни тысяч людей, человеческая жизнь, казалось, теряла обычную свою цену и определялась лишь мерой нанесенного ею ущерба врагу. И тем не менее, будучи сам солдатом и сам ежечасно рискуя, Волошин не мог не чувствовать, что все-таки самое ценное на войне — жизнь человека. И чем значительнее в человеке истинно человеческое, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизни окружающих его людей. Но какая бы ни была дорогая жизнь, есть вещи дороже ее, даже не вещи, а понятия, переступив через которые человек терял свою цену, становился предметом презрения для ближних и, может быть, обузою для себя самого. Правда, к Маркину это последнее, по-видимому, не относилось». Маркин относится к тем людям, которые слепо выполняют приказы командира, не задумываясь о последствиях, не рассуждая. Для него чужая жизнь не имеет никакой ценности. Война ;е спишет, пусть начальники переживают, которые приказы отдавали, а он «маленький человек». Но Волошин не хочет бессмысленно терять людей. Он слился с ними. Они верят ему, надеются на его волю, талант, опыт руководителя. И, насколько возможно, Волошин оттягивает наступление, стараясь рациональнее вести атаку на высоту. А когда понимает, что операция провалилась, отводит людей в укрытие. Маркин, заменивший Волошина, готов любой ценой выслужиться. Ему нужно доказать начальству свою состоятельность. Этим он чуть не губит дело и людей. Вначале Волошину обидно, что от него отмахнулись, как от досадного препятствия. Но вскоре комбат понял, что должен быть среди бойцов, помочь в трудную минуту, поддержать, возглавить штурм. Показательна сцена в землянке, когда боец по привычке протягивает противогаз Волошину как командиру, забывая о Маркине. «— Я комбат! Я здесь комбат! — вдруг почти выкрикнул под стеной Маркин, и Волошин, содрогнувшись, отдернул руку. — Что, спастись хочешь? — просипел он. — Отдайте ему! Отдайте противогаз лейтенанту! — Я — не спастись! Но здесь я назначен комбатом. Понятно? — Ты! — негодующе выдавил из себя Волошин. — О чем заботишься! Маркин ничего не сказал больше, противогаз он тоже не взял. . . Волошин закашлялся, пораженный вдруг нелепо прорвавшимся честолюбием бывшего своего начштаба. . . » Высоту взяли благодаря концентрации всех сил, помощи соседних батальонов, напряжению воли и опыта Волошина. Он, даже раненный, не хочет уходить из батальона; неважно, кем его оставят, главное, что рядом родные по духу люди, которым он доверяет, уважающие его. А вот Маркин, раненный в ногу, с облегчением покидает позицию батальона. Писатель показал обычные военные сутки людей, которые завоевывали победу, что ж, всякие характеры встречались на войне, проверяясь на человечность самим временем.