Cочинение «Волшебный скворец»

Василька Михайлов знал пословицу: весну на крыльях приносят скворцы. Но сколько не выглядел скворцов, их пока что не было видно. На дворе был март, но зима не собиралась казаться. Белели сугробы, не отпускали морозы, ветер неустанно и беспощадно раскачивал дерева, они скрипели будто огромные старинные ветряные мельницы. Одно слово – было жутко, тоскливо, неуютно. Василька длительное время болело, ему казалось, что с весенним теплом возвратят силы и от болезни не останется и следа. Всех, кто приходил его проведать, мальчик спрашивал: «Скворцы прилетели, вы не видели?» Но гости в ответ качали главами. И мальчик тяжело вздыхал.



Однажды он проснулся, подбежал к окну. За ночь выпал снег. Василька едва не заплакал. Но здесь его осияло. Зачем сидеть составив руки, ждя прилета скворцов! Он взял бумагу и ловко смастерил игрушечного скворца. Потом раскрасил бумажной птицу. Это был, как принадлежит, синевато-черный скворец, из желтым клювом. Василька сделал на спинке бумажной птицы отверстия и продвинул проволочку. С помощью этой проволочки он прикрепить бумажного скворца к бельевой веревке на балконе.



Когда дома никого не было, мальчик оделся и вышел на балкон. Ветер ударил ему у лицо сухим колющим снегом, но Василька был мужественным мальчиком, и уже за несколько минут бумажный скворец трепетал на ветре. Уже в теплой комнате Василька долго смотрел через шибку на своего скворца. Ветер безжалостно шарпал его с одного стороны в другого, а он, маленький, оказывал сопротивление. Всю ночь Василька спал плохо. Ему злая метель, которая все-таки сорвала из бельевой веревки маленькой, беспомощной птицы и отнесла его куда-то далеко. Утром он проснулся от того, что комната была залита ярким солнцем. В комнату вошла иметь. «Кажется, весна пришла», – известила улыбающаяся мама. Василько подбежал к окну и с облегчением вздохнул: бумажный скворец был на месте, но как-то удивительно вел себя. Казалось, если бы не бечевки, он давно полетел бы в скворечник, который был по правую сторону, на липе. А на дворе была действительно весна. Снег за ночь осел, он был напоен влажной, кое-где земля оголилась, и стояли лужи.



Со скворечника вылетели скворцы и начали кружить над балконом: они должны были освободить маленькую птичку от веревки. Мальчик ощутил, что к нему возвратили силы. И он сказал: «Я сегодня иду в школу. Мой скворец все-таки принес весну на своих крыльях».