Cочинение «Вопросы религиозного самопознания Павла Флоренского»

Жизненный путь Павла Александровича Флоренского. Священник Павел Александрович Флоренский, выдающийся богослов, философ и ученый, родился 9 января 1982 года возле местечка Евлах Елисаветпольской губернии. Детские годы П. А. Флоренского прошли в Тифлисе и Батуме. В детстве он большую часть времени посвящал чтению, рисованию, фотографированию. "Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично"(1) . В это время он почти не занимался религией, так как семья была атеистичной и религия всячески притеснялась. Но в конце гимназического курса, летом 1899 г. Флоренский пережил духовный кризис: открывшаяся ограниченность и относительность физического знания поставила перед ним вопрос об Истине абсолютной и целостной. Именно тогда он сделал самостоятельный шаг к религиозному мировоззрению. В это время он хочет уйти в народ, прекратив учебу, под влиянием чтений Л. Н. Толстого, но, по настоянию родителей, продолжает образование и поступает на физико-математический факультет Московского Университета, где начинает писать научные и философские работы. Окончив его блестяще, П. А. Флоренский, поступает в 1904 году в Московскую Духовную Академию, где сложилось его мировоззрение и понимание духовности. Кандидатские сочинение П. А. Флоренского "О религиозной Истине" (1908) , которое стало ядром магистерской диссертации (1912) и книга "Столп и утверждение Истины" (1914) были посвящены путям вхождения в православную Церковь. Оба произведения являются от начала до конца православными и высоко научными. За магистерскую диссертацию отец Павел награжден премиями митрополитов Московских Филарета и Макария.



В 1908-1919 годах отец Павел преподавал историю философии в Московской Духовной Академии. Его лекции пользовались огромным интересом. Достаточно сказать, что свободного места на его лекциях не было, и семинаристы ломились в аудиторию, набивая ее так, что иногда лектору приходилось пробиваться с трудом до кафедры. Тематика его лекций была весьма обширна: от истории философии и религии до проблем современной действительности.



В 1912-1917 отец Павел учреждает и становится редактором журнала "Богословский вестник", который стал органом высшей Церковной школы. "Вестник" самим положением своим призывал к неукоснительному служению церкви.



Рукоположенный в сан священника, в 1911 году отец Павел служил в домовом храме во имя равноапостольной Марии Магдалины Сергиево-Посадского приюта сестер милосердия Красного Креста.



Современников поражала глубина раскрытия дара священника в отце Павле. Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал: "Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности отца Павла, как и об его самобытности, в силу которой он всегда имел слово свое, как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного.



Духовным центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство. В. В. Розанов, который, однажды узнав отца Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни. . . Он священник. И это было именно так"(2) .



Отец Павел производил впечатление необычайной "силы, себя знающей и собой владеющей"(3) , которая заключалась в даре проникновения в суть вещей. Но это сила сдерживалась в общении с людьми "полной простотой, естественностью и всяческим отсутствием внутренней и внешней позы"(4) .



Революция не явилась неожиданностью для Петра Александрович Флоренского. Более того, он много писал о духовном кризисе возрожденческой цивилизации, часто говорил о надвигающемся крушении России из-за потери духовных и национальных устоев.



Несмотря на отделение церкви от государства, на гонения, и даже физическое уничтожение, верующих, отец Павел в течение ряда лет продолжал церковную деятельность. Он не оставил чтение лекций. В Академии проводил духовные семинары и занятия. Он неустанно верил, "что нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе и, тогда сердца и умы, наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси"(5) .



Отец Павел в 18-20-х годах провел огромную работу по сохранению Троице-Сергиевой Лавры, как памятника истории и культуры России. Наряду с этим П.

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