Cочинение «Воробьи»

Прыг-скок, прыг-скок — с ветки на кустик, с кустика на подоконник. Хитрые озорные глазки-бусинки косятся через окно в комнату. Воробьишка. Любопытный попрыгун, который при любом моем неосторожном движении готов удрать обратно, под защиту стайки таких же, как он, голосистых и деловитых маленьких птичек.



Зимой я всегда подкармливаю птиц, оставшихся в городе, поверивших, что человек поможет им пережить трудное время. Воробьишки — самые частые «клиенты» моей кормушки. Знакомая стайка и не улетает далеко от нашего окна: только откроешь форточку, чтобы высыпать оставшиеся после еды крошки или кусочки сала, как они уже тут как тут, кричат, толкаются, выбирают лакомство из рыхлого снега.



А когда ударят морозы, воробьи рассаживаются на ветках, словно надутые коричневые шарики. Это они специально взъерошивают перышки, чтобы лучше удерживать тепло.



Летом воробьи гораздо пугливее и самостоятельнее, чем зимой, потому что корма на земле — хоть отбавляй, да и заботы у них совсем другие. Но я не обижаюсь, ведь и у меня дел хватает: побывать на море, у бабушки, отдохнуть и набраться сил к следующему учебному году. Зато как только выпадет первый снег, мы с воробьишками снова встречаемся у нашего окна, у кормушки.