Cочинение «Война 1941-1945 года на Кубани»

В Как ни велики гении, вожди, герои, выше их мать: они всего лишь ее дети. близких, дорогих чертах своих матерей мы видим образ матери-Родины.



Под ее взглядом мы всегда и везде.



В каждом нашем деле – ее дело.



В каждой нашей песне – ее радость.



В каждой нашей слезинке – ее горе.



В каждом нашем подвиге –ее подвиг.



Как же велико должно быть ее сердце,



Чтобы вместить всю радость и все горе мира.



Задавались ли вы когда-либо вопросом: что такое для вас родина? Может быть, Родина – это место, где вы родились? Или Родина – это страна, где вы живете? Родина – это история твоего народа, с которым связана и история твоей семьи. Родина дает человеку корни, язык, воспитание, мировоззрение.

Поддаются ли объяснению те чувства,которые поднимаются в душе человека, ступившего на родную землю после долгой разлуки с ней? Любые испытания, выпадающие на долю Родины, - это испытания патриотизма всего народа и отдельно взятого человека.



Война – это страшное испытание, в котором проверяется на прочность любовь к Родине. Люди встают на защиту Отечества, отдавая за него и за будущее своих детей жизни.



Тысяча девятьсот сорок первый год. Против фашистских захватчиков поднялись миллионы советских людей: мужчины, женщины, старики, дети. Для каждого из них защита Родины была общим делом: не случайно называют эту войну Отечественной… При этом люди боролись не столько за свои жизни, сколько за продолжение жизни своей страны, за ее независимость и свободу…

До Великой Отечественной войны в городе Майкопе по улице Краснооктябрьской проживала семья Поповых, самая обыкновенная семья. Но вот грянула война.

Отец ушел на фронт, а мать с сыном Женей остались вдвоем. Девятого августа тысяча девятьсот сорок второго года фашисты захватили Майкоп. С первых же дней они стали грабить, разрушать и истреблять местных жителей. Особенно жестоко наказывалась связь с партизанами. Не раз в городе нарушалась телефонная связь, соединяющая гестапо с аэродромом и Белореченской железнодорожной станцией. Девятнадцатого октября тысяча девятьсот сорок второго года Женя Попов в очередной раз ушел из дома. Вот и катушки с проводами. Женя достал кусачки, с трудом разрезал провода, довольный, встал. Но укрыться не успел. Немецкий патруль обнаружил его. Мальчика схватили. Месяц его держали в гестапо, добиваясь, чтобы Женя рассказал о связях с партизанами. В один из январских холодных дней тысяча девятьсот сорок третьего года мать увидела своего сына в последний раз, когда его вели на расстрел. Женю расстреляли в день его рождения, семнадцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года.



Не случайно эту войну называют Великой – в нее были втянуты все государства мира, но одержал победу над фашизмом именно Советский Союз, советские люди…



На Кубани военные действия длились в течение одного года. Казалось бы, всего один год, который в нашей современной жизни пролетает незаметно, неощутимо, но не так было для жителей Кубани в то тяжелое время.



В конце июня тысяча девятьсот сорок второго года фашисты начали наступление на Волгу и Северный Кавказ. К началу сентября им удалось захватить большую часть Краснодарского края, за исключением районов Сочи,

Геленджика и Туапсе. Оккупанты полагали, что им без особого труда удастся колонизировать богатую ресурсами Кубань. Они пытались установить на этой территории свой порядок, надеясь на помощь местного населения. Кубанцы героически сопротивлялись захватчикам. За месяцы оккупации на территории

Краснодарского края гитлеровцы расстреляли, повесили, удушили отравленными газами в машинах-душегубках и замучали в застенках гестапо более шестьдесят одной тысячи советских граждан. После освобождения Краснодара в феврале тысяча девятьсот сорок третьего года на северной окраине города было обнаружено более семи тысяч его жителей, отравленных окисью углерода, среди которых было восемьдесят пять детей грудного возраста.

Стремясь прорваться к майкопскому нефтяному району, немцы бросили на это направление огромные силы. К пятнадцатому августа тысяча девятьсот сорок второго года весь Белореченский район был занят вражескими войсками. Всего шесть месяцев хозяиничали фашисты в станице, нанося непоправимый урон: были разрушены все предприятия, крупные здания, железнодорожный мост и школы. Но час возмездия приближался, и тридцать первого января тысяча девятьсот сорок третьего года советские войска вошли в Белореченскую. За время оккупации фашисты расстреляли двести семьдесят трех человек.

Десять тысяч белореченцев храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны; семь тысяч шестьсот девяносто шесть из них не вернулись с полей сражений домой. Их имена занесены во второй том краевой Книги Памяти.

Отступая, оккупанты превратили в руины Армавир, Новороссийск. Огромные разрушения произвелены в Краснодаре, Ейске, Майкопе. Были опустошены красивые, утопающие в зелени сады кубанских станиц.

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