Cочинение «Война , как трагедия народа в литературе двадцатого века // Люди чести и долга в современной отечественной литературе»

Война , как трагедия народа в литературе двадцатого века Война Ч это смерть , страдания , боль людей . О ней написано немало произведений . Авторы книг о войне исследовали военные будни , достоверно изображали сражения , говорили они также о мужестве родной земли , о бесценности человеческой жизни , о том , как обыкновенные люди , имеющие совесть и чувство долга перед Родиной , жертвовали собой. Георгий Бакланов в повести Ч Навеки - девятнадцатилетние Ч рассказывает о короткой жизни своего героя . До войны Виктор Третьяков жил , как все обычные люди . Мальчишка был счастлив , любил отца и мать , но война отняла у него все . Незадолго до начала Великой Отечественной войны , отца Виктора Третьякова , ни в чем не виновного , арестовали . В семье появился чужой человек Ч отчим . Третьяков не принял его , отношения с матерью изменились . Герой осуждал ее , считая , что мать изменила отцу . И вот война . Сначала уходит на нее отчим , затем и сам Третьяков . Писатель показывает , насколько честен и добр юноша . Третьякову свойственны самые лучшие качества . На войне он не прячется за чужие спины . Лейтенант Третьяков ценит , жалеет солдат , не боится трудностей , способен на подвиг , верен своему слову , понимает , что слово Ч тоже поступок . На войне Третьяков взрослеет . Он видит смерть и теперь знает истинную цену жизни . Воспоминания о близких , о доме , о мирном времени помогают герою сохранить в трагических условиях в себе человека . Находясь в госпитале , Третьяков размышляет о жизни , ругает себя за мальчишескую дерзость , глупость . Он юнец , не имеющий никакого права , осудил мать за принятое ею решение снова выйти замуж . Герой невзлюбил отчима , не понимая того , что приносил боль матери , дорогому , любимому человеку . Теперь он просит в письме у нее прощения , хочет , чтобы она была счастлива . В госпитале Виктор Третьяков встретил свою первую любовь . Его чувство нежное , сильное , чистое . Саша Ч та девушка , которая бесконечно дорога ему . Герой готов разделить ее беду , тревогу . Он любит ее по-настоящему , старается помочь ей во всем . Читаешь страницы повести , посвященные их встречам , и переживаешь за любовь героев . Хочется , чтобы счастье состоялось . Но война разрушит все . Можно было сделать вид , что ты не замечаешь ее . Третьякову предлагают остаться в этом маленьком городке , где расположен был госпиталь , но честь и долг , присущие юноше , не дают ему такой возможности . Снова фронт . Теперь Виктор в ответе не только за мать , сестру , отчима , от которого нет давно уже писем , но и за Сашу , за ее мать . В Сашиной семье нет покоя : мать имеет немецкое отчество , и поэтому переживает . Как сложится их жизнь дальше ? Война Ч то с немцами ! Третьяков , а вместе с ним и мы , понимаем , сколько горя принесла с собой война . Она разлучила героя с отцом , отчимом , унесла и его жизнь . Виктор так и не дожил до 20 лет , навеки остался девятнадцатилетним . Он получил письмо , в котором его мать и сестра поздравляли с днем рождения . Оно пришло на день раньше торжества . В этот день Третьякова ранили , казалось все будет хорошо , ведь его направили в госпиталь , но война наносит свой окончательный удар . По дороге в госпиталь Третьяков погибает . Перед смертью он думает о людях , с которыми он оказался на одной подводе , старается им помочь , уступает место , сам же идет пешком . Шальная пуля убивает его . Да , бесспорно , герой жил каждую минуту своего существования на земле согласно его нравственным ценностям . Война уничтожила его мечты , а Саша Ч его любимая девушка , сумевшая преодолеть многие трудности , потеряла свое счастье . Война Ч трагедия , боль , смерть . В герое Г. Бакланов воплотил лучшие черты своего поколения Ч чувство долга , патриотизм , ответственность , милосердие .

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