Cочинение «Война - страшное слово »

Война. . . Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха.

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к русским людям, солдатам. Я смотрела снимки музея "Памяти погибших". В этом путеводителе фотография камеры пыток, а на стене этой жуткой комнаты надпись: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Эти страшные строки меня испугали, они как угроза. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали люди, когда в дом приходила похоронка. И все же такие семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой.

Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она не может длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Мне нравится фраза: "Люди, давайте жить дружно!"