Cочинение «Война в истории моей семьи»

9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна. На этой войне погибли миллионы людей. Эта война задела горем каждую семью в стране. Надо знать и помнить тех, кто завоевал эту победу.

Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны. Его зовут Пётр Васильевич Кузнецов. Он сибиряк из трудолюбивой крестьянской семьи.

Когда началась война, Петру было семнадцать лет. Отец и старший брат ушли воевать. Пётр стал курсантом Тюменского военного училища. Затем в составе тридцать первой армии Западного фронта молодой командир стрелкового отделения Кузнецов принял участие в боях. В одном из сражений его ранило. В день его восемнадцатилетия он узнал, что представлен к медали «За отвагу». Это была первая военная награда молодого бойца.

В настоящее время прадедушка является инвалидом Отечественной войны, имеет награды – орден «Отечественной войны I степени», медаль «За Победу над Германией» и юбилейные медали.

Ушёл на войну и младший брат Аркадий. Он тоже был ранен в боях. Пётр и Аркадий вернулись с войны, а вот их отец и старший брат погибли в боях за Родину.

Одержать победу помогли своим трудом и в тылу. Работали все под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». Нелёгкая доля пала на плечи женщин, стариков и детей. Не покладая рук, не щадя себя – на заводах, полях и шахтах – трудились все, кто мог, приближая Победу. Даже дети и подростки работали наравне со взрослыми. Обе мои прабабушки были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Сейчас мой прадедушка живёт в городе Нефтеюганске. Ему уже восемьдесят пять лет, но он продолжает работать. Пётр Васильевич возглавляет Городской совет ветеранов войны и труда. Он часто встречается с молодёжью, его приглашают в школы и училища, где он рассказывает о боевой молодости, вспоминает тех, кто не вернулся с войны. В этом году его пригласили на Парад Победы в Москву. Самая главная мечта прадедушки о том, чтобы никогда больше на Земле не было войн, чтобы никогда не погибали в боях люди.

Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи можно брать пример. Я желаю своему прадеду оставаться здоровым, бодрым, нужным своим родным и всем, кто его знает. Мы помним подвиг его поколения.

Война – это самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и для всех народов, но самой ужасающей была та война, Великая Отечественная. Много перенесло на своих плечах то поколение. Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет жить после нас, пережило подобное испытание. Мир надо беречь любой ценой!