Cочинение «Война заставляет взрослеть»

Война заставляет взрослеть

Молодых 20-летних ребят…

Главное, душой не очерстветь,

Когда вокруг бомбы. Пули летят,

Когда проливается кровь

Ни в чем неповинных детей.

Когда каждый день вновь и вновь

Люди убивают людей.





Молодость… Это радость, задор и веселье, это пора первой любви. Будучи молодым, чувствуешь себя беззаботным и свободным, перед тобой открыты все дороги. Ты мечтаешь, строишь планы на будущее, и уверен, что все обязательно сбудется.

Но тогда, 64 года назад, никто и не мог предположить, что начнется война, и придется пережить многое: горечь поражений, тяжелые потери и лишения, голод, предательство, страх погибнуть. Но народ верил в свою победу и не жалел ни сил, ни труда для ее приближения. Ужасные мучения испытывает любой человек, отрываясь от любимой семьи; и только по-настоящему мужественные люди шли на фронт не только ради своего дома и родных, но и ради жизни и спокойствия других людей.

Молодые ребята, преисполненные чувством долга, рванули на фронт. Люди преклонных лет шли в народные ополчения, вступали в партизанские отряды, возвращались на заводы и фабрики. К станкам вставали подростки. Женщины всюду заменяли мужчин, ушедших на фронт. Тыл и фронт слились воедино.

У каждого человека, прошедшего через трудности военных лет, своя история. Примеров геройства, мужества, стойкости и храбрости среди русского народа достаточно. Героем был и отдельный человек, и весь народ. Каждый совершил свой собственный подвиг: кто-то рвался в бой, под пули, не щадя себя, другие работали на заводах, спасали раненых. Поэтому именно судьба отдельного человека важна для истории.

Хотелось бы поведать историю жизни одного героя, на лучшие годы которого пришлась война. Он испытал много и доказал, какой силой может обладать русский человек. Это Головин Иван Кузьмич. Он родился 25 февраля 1925 г. До войны жил обычной жизнью, работал на буровой. Все было спокойно, тихо. И стал человек подумывать о счастливом будущем. А тут вот она, война. Жить стало тяжелее, работать приходилось по 12 часов. Долг перед Родиной и перед самим собой заставил Ивана Кузьмича добровольно пойти на фронт в 18 лет. Когда он проучился в пятнадцатом учебном автоматном полку в г. Уфа, сержантом его отправили патрулировать поезда на Западную Украину.

29 апреля 1944 г. их эшелон отправили на станцию Кременчуг. К 1 мая совместно с двумя эшелонами они должны были сделать прорыв. "Ночь была темная. Вдруг налетели немецкие бомбардировщики". Чтобы они не заметили поезда, Иван Кузьмич "открыл огонь по мигалкам", тем самым наш герой спас железную дорогу, поезда и людей. Когда кончились патроны, он побежал за ними, но оказалось, что его эшелон уже ушел. Отстав от своей части, Иван Кузьмич с другим эшелоном захватил шпионов, которые под видом русских солдат пытались узнать, где находятся катюши. "Утром опять пошли немцы. Сначала летели самолеты, потом стали бросать противопехотные бомбы. Окопов нет, страшно. Пошли танки". Воевать оказалось не так-то просто. Во время боя трудно было соблюдать порядок. Где враг, где свои, куда идти, в кого стрелять - все перемешалось. К счастью у Ивана Кузьмича была бутылка с горючим, которую он бросил под танк. Это было его первое боевое крещение.

"Немцы всегда имели превосходство. У них было больше силы: танки, самолеты, пехоты.

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