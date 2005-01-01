Cочинение «Война:мужество, доблесть, честь»

Эта память верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война.

Память. . . Человеческая память бережет и сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые страшные, самые жуткие.

Война. . . Жестокое слово, лишающее людей сил, но не сломившее их веры и надежд. Война, которая оставила родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым - память. Но со временем медали теряются, письма желтеют, а память остается, ведь она вечна. Война принесла бедствия и страдания, но явила выдающиеся примеры мужества и героизма рядовых солдат войны.

Минуло уже 60 лет с того дня. Шестьдесят раз выпадали и таяли снега. Шестьдесят лет расцветали яблони. Главным за шестьдесят минувших лет был тот далекий теперь уже день в мае, когда человеческое сердце готово было разорваться от счастья - Победа! Много воды утекло, заросли окопы, исчезли пепелища, выросли новые поколения. . Все мы сейчас находимся в ожидании Великого праздника радости, праздника светлой памяти о миллионах усопших. За голубое небо над головой, за розовые, нежные рассветы, за счастливое и спокойное детство мы обязаны тем, кто в сорок первом -сорок пятом отдал свою жизнь, защищая нашу родину. Тем, кто в шинели встретил Победу, кто и по сей день живет рядом с нами, чья память возвращает нас ко всему пережитому - горькому и счастливому. Какими они были в последние дни войны и в час, когда вдруг наступила оглушительная тишина мира?

далеком том мае они были молодыми, радостными, счастливыми, думали о том, что скоро домой, что жизнь продолжается. Сколько людей мечтали о такой вот спокойной минуте!

И как долог, длинен и труден был путь братьев Жлудовых, проявивших мужество, доблесть и честь. О старшем из них, которого можно назвать живой легендой, солдате, человеке, мой рассказ.

По соседству с моей бабушкой живет старожил села Самарово Жлудов Ассон Маркович. Сколько помню себя, столько знаю этого замечательного человека, которому 11 мая 2005 года исполнится 100 лет. Поседела давно голова ветерана, передвигаться ему стало сложно, но память его по-прежнему свежа.

И вот он, живой и невредимый, один из уцелевших в адском пепле войны, сидит передо мной.

Ассон Маркович неторопливо начал рассказывать о своих предках.

Жлудовы жили в уральской глубинке. Неурожай тридцатых годов вынудил их бросить свою захолустную, но такую милую родину и податься на поиски более счастливой жизни на север. Так восемь братьев с семьями оказались в Луговском. Жизнь их радовала, в доме был достаток, дети росли здоровыми. Что еще надо человеку?! Но началась война, оборвала все мечты в одночасье, нарушив привычный уклад жизни, разлучив с родными и близкими. Братья понимали, что, возможно, не все они вернутся домой. Тем не менее, на фронт Великой Отечественной войны ушли семь братьев Жлудовых -Ассон, Василий, Вавил, Матвей, Андрей, Иван и Ювеналий. Все, кроме Малофея, который повредил спину, сорвавшись с дерева, и по состоянию здоровья не был взят на фронт. Старшему из братьев -Ассону было 36 лет, младшему исполнилось 18. Провожая мужчин на фронт, вся родня обливалась слезами.

На минуту Ассон Маркович замолчал, показалось, что он мысленно вернулся в то далекое время. Я ловлю себя на мысли, что убеленный сединою мужчина, черты лица которого сохранили следы былой красоты, -это целая эпоха, история.

-Я и Василий воевали на подступах к Ленинграду на знаменитых синявинских болотах. Ассон Маркович вспоминает, что их кормили не лучше, чем блокадников, и они всегда ходили полуголодные. Боеприпасов не хватало, приходилось даже вступать в рукопашные бои. Несмотря на тяжелый быт войны, в людях оставалось сострадание и гуманизм. В одном из сражений вблизи деревни Каменка погиб Василий. Старший брат сам закрыл ему глаза и похоронил прямо под обстрелом. Смерть брата. Этого забыть нельзя, эта боль постоянно в сердце.

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