Cочинение «Возникновение иудаизма»

Иудаизм — это не просто религия еврейского народа, а свод законов, регламентирующий не только религиозную, этическую и идеологическую, но и практически все стороны жизни приверженцев этого учения. Собственно иудаизм является Законом с точки зрения иудеев. В иудаизме определены 613 мицвот (248 повелений и 365 запретов) , которые описывают аспекты жизни иудея, как-то: прием пищи, гигиена, отношения в семье и др. Из них выделяются семь правил, обязательных для исполнения всеми людьми (и евреями, и гоями ) :





запрет идолопоклонства,

запрет Богохульства,

запрет кровопролития,

запрет воровства,

запрет разврата,

запрет жестокости по отношению к животным,

повеление справедливости в суде и равенства человека перед законом.



Согласно Торе , за добро и зло человеку воздается в этой жизни. В эпоху Второго храма (1 век н. э. ) распространяется вера в воздаяние и в будущей жизни. В то же время появляется применительно к этим правилам новый специфический элемент — “радость мицвы” — внутреннее удовлетворение от исполнения заповедей. Хотя мицвы не ставят целью удовольствие исполняющих их, истинная радость и святость могут быть достигнуты только благодаря их выполнению.



Среди этих правил есть, например, предписания, касающиеся земледелия: запрещается засеивать поле разнородными семенами, срывать плоды дерева в первые три года плодоношения, обрабатывать землю в течение более чем шести лет подряд; другие предписания касаются “восстановления исторической справедливости” : раз в 50 лет отпускать рабов на волю и возвращать землю ее первоначальному владельцу.



Возникновение иудаизма



Возникновение иудаизма было революционным шагом в развитии культуры человечества, т. к. он был первой монотеистической религией.



Предпосылками появления иудаизма была так называемая “Вера патриархов” . Еврейская теология считает Авраама родоначальником новой веры.



После внутриполитической стабилизации в начале 20 века до н. э. , позволившей Египту восстановить контроль над Эрец-Исраэль (территорией современного Израиля) , на которой наряду с кочевым, существовало также оседлое земледельческое население; во второй половине 18 века до н. э. Гиксосы , захватив Сирию и Эрец-Исраэль, проникли в Египет и около 1720 года до н. э. установили контроль над большей его частью. Именно эта эпоха отражена, по мнению современных историков, в библейских сказаниях о патриархах — прародителях еврейского народа.



Согласно Библии, отец Авраама Терах проживал со своим семейством за рекой Евфрат и поклонялся иным богам. Бог повелел Аврааму (впервые после изгнания Адама Бог обращается к человеку) идти в Ханаан , обещая сделать его потомство великим народом, которому будет отдана земля от реки Египетской до реки Евфрат. Через некоторое время Бог скрепляет это обещание заключением договора — завета. Авраам, Исаак и Иаков (сын и внук Авраама) считаются по еврейской традиции патриархами .



Согласно Библии, когда Авраам со своим окружением покинули долину Евфрата, что-то изменилось в их духовной жизни. И началось формирование новой системы религиозных представлений. Имя Иакова было изменено на теофорное Исраэль , символизируя начало новой духовной жизни.



Содержательная сторона религиозных представлений эпохи патриархов может быть восстановлена лишь в самых общих чертах. Религия патриархов основывается на идее, что глава клана вправе избирать любое нравящееся ему имя для бога своих отцов, с которым он устанавливает особую личную связь, своего рода союз или завет. Уникальной в этой вере была идея особой близости между богом и человеком (или группой людей) и требование исполнять все заповеди этого бога. Некоторые библеисты определяют сущность религии патриархов как генотеизм , так как из библейских источников видно, что патриархи допускали (пусть подспудно) существование различных божественных наименований. Эта вера, не будучи обычным политеизмом, была началом того пути, который завершился бескомпромиссным монотеизмом Моисея, провозгласившего Яхве “единым Богом вселенной” .



Исход и религиозная революция Моисея



Иудейская историография связывает исход из Египта, где израильтяне были рабами у фараона, странствование по пустыне и превращение израильских племен в единую нацию с личностью законодателя и вождя Моисея .



В качестве вождя и пророка Моисей предстает перед нами посланником Бога, явившегося ему в пламени тернового куста (“неопалимой купины” ) в Синайской пустыне, где Моисей, после побега из Египта, пас стадо своего тестя. В текстах сказаний о Моисее Бог именуется уже не Богом предков или Богом Всемогущим, а новым именем — Яхве . Сорок лет водил Моисей свой народ по пустыне, ведя его в землю Обетованную, но самому ему так и не суждено было вступить в нее.



Библия повествует, что после скитаний по пустыне израильтяне дошли до горы Синай , и там был заключен завет между Богом и народом. (Уже не богоизбранный Авраам, а целый богоизбранный народ) . Кульминацией этого события была передача скрижалей с высеченными 10-ю заповедями (декалогами) :





Существование Бога Яхве,

Запрет на: других богов, изготовление и поклонение идолам,

Не произноси имя Бога всуе,

Соблюдай Субботу,

Чти отца и мать,

Не убивай,

Не прелюбодействуй,

Не кради,

Не лжесвидетельствуй,

Не завидуй ближнему своему.



У самаритян первая заповедь не считается за таковую, а десятой заповедью они считают имеющееся в их Пятикнижии предписание обнародовать Десять Заповедей на священной для них горе Гризим .



Сущность завета выражается в словах: “А вы будете у меня царством священников и народом святым” . Согласно завету израильтяне принимают на себя обязанность соблюдать законы, переданные им Моисеем от имени Бога.



Эпоха Первого храма



Первый шаг в направлении централизации культа Бога Израиля был сделан царем Давидом , который, перенеся в царскую столицу, Иерусалим, Ковчег завета , установил тем самым связь между формирующимся национально-политическим единством израильских племен и их религиозным единством. Название эпохе дал Первый храм , построенный Соломоном (965 — 928 года до н. э. ) .

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