Cочинение «Возникновение литературы на Руси – художественный анализ. Литература XI—XII веков»

В родовом, доклассовом обществе существовала только устная народная поэзия, письменной литературы ещё не было. Устное творчество выражало мысли и настроения всего народа, обслуживало всё общество. В классовом, феодальном обществе устное творчество стало по преимуществу достоянием трудового народа, выразителем его идей (мыслей) и настроений. Господствующий класс — феодалы-землевладельцы — лишь частично использовал устную поэзию, создавая свои песни и легенды и переделывая произведения народного творчества в своих интересах. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Возникновение литературы на Руси. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) Однако для укрепления феодального строя, для защиты и оправдания своего господства феодалы нуждались в таком художественном творчестве, которое бы находилось под их контролем. Контролировать же устное творчество было трудно, так-как оно было коллективным и бытовало в различных слоях населения. Иное дело было с письменной литературой. Феодалы писали и заказывали одни книги, запрещали переписывать и хранить другие. Кроме того, стоимость рукописной книги была высокая, и купить или заказать её могли только богатые люди.



Русская письменная литература родилась именно в тот период (конец X — начало XI в. ), когда феодалы особенно нуждались в создании литературы, пронизанной феодально-церковными взглядами. Однако в русской литературе с самого начала наряду с произведениями, открыто проводившими феодально-церковные идеи (жития, проповеди, церковные песнопения), были и такие, в которых отражались прогрессивные, народные воззрения, где отчётливо сказывалось влияние устной народной поэзии.



Так уже с самого начала развития русской литературы в ней наметились две линии: одна — феодально-церковная, другая — народная, отражавшая идеи трудового народа и прогрессивной, передовой части феодалов.



В течение двух веков (XI—XII) древнерусские писатели сумели создать разнообразные по жанрам, богатые по содержанию литературные произведения; многие из них отличались высокой художественностью.



Такое быстрое развитие литературы древней Руси возможно было потому, что основой, на которой она создавалась, была богатая и разнообразная устная народная поэзия. Горький называл устную поэзию трудового народа «родоначальницей книжной литературы». Устное народное творчество, отражая народные интересы и взгляды на жизнь, питало литературу, способствовало её формированию, придавало ей самобытность, своеобразие. На произведениях народного творчества воспитывался художественный вкус древнерусских писателей. Создавая литературное произведение, древнерусский автор применял разработанные народом приёмы зарисовки образов, развития сюжетов, изображения природы, изобразительные и выразительные средства языка (эпитеты, сравнения, метафоры, характерные для ораторской речи вопросы, восклицательные предложения).



Влияние народного поэтического творчества особенно сильно и благотворно сказывалось в литературе, когда она ставила темы, одинаково важные и для прогрессивных представителей феодалов, и для трудового народа. Борьба за объединение Руси, оборона родины, защита мирного труда народа — эти темы устной поэзии проникали в лучшие произведения литературы, и такие произведения становились подлинно народными. Таковы, например, «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве».



Рукописный способ размножения книг затруднял появление произведений в большом количестве экземпляров, а пожары и нашествия степных кочевников уничтожали иногда целые библиотеки. Поэтому многие произведения погибли, не дошли до нашего времени. Но и то, что сохранилось, даёт ясное представление о древней русской литературе, её самобытности, оригинальности, разнообразии её жанров.



1. Широко представлена в древней литературе летопись. Этот жанр имел большое историческое и литературно-художественное значение. Летописи рассказывали об истории Русского государства, включали художественные произведения, созданные русскими людьми. Летописи велись в разных городах древней Руси.



2. Создавали древние русские писатели и житийную литературу («жития»), т. е. повествования о жизни людей, которые были признаны церковью святыми.



Таково, например, «Сказание о Борисе и Глебе», двух сыновьях князя Владимира, убитых их старшим братом Святополком в 1015 году.



3. Знала Киевская Русь и такой литературный жанр, как «хождения», т. е. описания путешествий в Константинополь, а особенно в «святую землю» — Палестину. Таково, например, «Хождение Даниила Игумена!».



Произведение игумена Даниила очень богато по содержанию. Внимательный наблюдатель, он подробно описывает места, которые посещал, пишет о земледелии и садоводстве, о некоторых промыслах жителей. «Хождение» было переведено в XIX веке на французский, немецкий, английский и греческий языки. Написана книга простым и ясным языком, близким к живой разговорной речи.



«Хождение» Даниила вплоть до XVII века служило русским писателям образцом для описания путешествий.



В числе жанров древнерусской литературы следует упомянуть и проповеди — «слова» выдающихся проповедников того времени. Их ораторское искусство — один из показателей высоты древнерусской культуры.