Cочинение «Впервые на море »

Сколько я себя помню, столько я мечтал побывать на Черном море. По рассказам друзей я знал, что оно глубокое до черноты, теплое и соленое. Но что оно просто бескрайнее, я даже не представлял. Мы поехали с папой и мамой поездом до Феодосии. Он должен был прибыть туда в обед, но я с самого раннего утра не отходил от окна. Боялся пропустить тот момент, когда оно покажется. И вот я его увидел! Вода была синяя-синяя, она искрилась и переливалась на солнце. Мы целых два часа ехали поездом вдоль берега, а оно все не кончалось. И противоположного берега не было видно! Я немножко струсил, почувствовал себя очень маленьким по сравнению с ним. Но из поезда было видно, как такие же ребята, как я, весело плескались в нем и заплывали довольно далеко. Я подумал, что вовсе не хуже их и сегодня же обязательно искупаюсь.



Наконец поезд привез нас в Феодосию. Это такой курортный город в Крыму. Вокзал был весь в зелени и цветах, таких растений я раньше не видел. Еще я увидел горы вдали. Раньше я такое видел только на картинках, чтобы и горы, и море. В жизни оказалось все еще красивее.





Мы приехали в нас пансионат и поселились в двухкомнатном номере с балконом. Балкон выходил на море, прямо под нашими окнами начинался пляж. Как же я обрадовался! Ведь я люблю купаться, а здесь далеко ходить не надо — можно и перед завтраком, и после ужина купаться. Мы пообедали в уютной столовой и пошли на пляж. Вода в море оказалась теплее, чем я ожидал, а соленая вода помогала удержаться на ее поверхности без напряжения. Я с первого дня много плавал и ничуть не уставал.



Вечером мы сидели на балконе и смотрели на закат. Солнце было огромным, красноватым. Оно садилось за горы, золотя верхушки деревьев. Как только оно скрылось, вокруг стало быстро темнеть. Мы сходили на ужин и снова вышли на балкон. Теперь на небе сияла большая полная луна. Свет от нее протянулся по воде. Такая серебристая лунная дорожка. Море под луной выглядело величавым и загадочным. Тихо шуршали у берега камушки. Их перекатывали смирные, белокурые волны. Мы не могли оторвать глаз от этой красоты. И как я только мог так долго жить без моря!