Cочинение «Время года осень»

Все любят весну, потому что весна приносит радость жизни после долгой и изнурительной зимы, и лето, потому что летом все едут к морю. А я люблю осень. Потому что осенью очень легко мечтать, а я люблю помечтать. Я очень люблю собирать букеты из осенних листьев. Они мне кажутся даже более красивыми, чем букеты из ярких весенних цветов. И, потом, цветы нужно срывать, как будто бы убивать их. А листья падают сами, их просто нужно поднять с земли. Венок или букет из кленовых листьев ничуть не хуже, чем цветочный. Еще мне нравится осенью воздух. Он такой чистый, прозрачный, по утрам немножко прохладный. Небо бывает очень ярким, особенно в солнечные дни.



Я очень люблю смотреть, как падают листья, как их кружит ветер, как листок движется по тротуару, будто маленький желтый кораблик. Мне иногда кажется, что и я такой маленький желтый листочек, который кружится на ветру, танцует, как в известной песне: "танцевала в подворотне осень вальс-бостон". Я не очень хорошо знаю, что такое вальс-бостон, но я хорошо знаю как танцует осень - ее кружит ветер.



Я люблю осень за то, что это очень красивое время года. И эта красота одновременно яркая и спокойная. Если бы я была художником, я бы рисовала только осень: и осенний лес, который просто сияет на солнце, и осеннюю городскую аллею. Для осени нужны самые красивые краски: желтая, апельсиновая, нежно-коричневая, бордовая, алая, золотая.



Никто не может сказать, что это печальные или невыразительные цвета. Наоборот, это цвета роскоши, радости и, мне кажется, это цвета любви. Потому что осень полна любви. Когда я брожу по осенним аллеям нашего парка, я всегда вспоминаю стихи наших поэтов о любви.



Конечно, иногда осенью становится грустно. Особенно, когда золотая осень заканчивается, деревья теряют листву и становятся все более прозрачными, беззащитными. Некоторые листочки держатся дольше, на хотя прощаться с деревом и падать на землю, не хотят превращаться в обычный мусор, который дворники собирают в большие кучи.



Куда потом деваются опавшие листья? Я не знаю, но пока их еще не вывезли из парков, я люблю идти по опавшей листве, которая так громко и даже весело шуршит под ногами. Мне кажется, шорох листьев - один из самых замечательных звуков. Мой любимый звук осени.