Cочинение «Всё для фронта, всё для Победы»

С первых дней Великой Отечественной войны началась огромная работа по перестройке народного хозяйства на военный лад.



Многие промышленные предприятия были эвакуированы из европейской части СССР за Урал, в Сибирь. В Кемеровской области развернулось и промышленное строительство.



Работали в нашем городе и в других городах Кемеровской области предприятия, на которых изготавливались автоматы, патроны, реактивные снаряды для «катюш», боеприпасы, артиллерийские орудия, порох, выплавлялся алюминий для самолётов.



На шахтах Кузбасса добывался уголь, шахтёры работали ударными темпами и часто перевыполняли план по добыче угля, несмотря на нехватку кадров, оборудования, техники. Места в забоях, у станков вместо ушедших на фронт мужчин занимали женщины и подростки.



О работе в годы войны лучше всего могут рассказать сами ветераны и поэтому мы встретились с ветераном труда, труженицей тыла Апполинарией Ивановной Лариной.



Апполинария Ивановна родилась в Кузнецке, в рабочей семье. Когда началась война, ей было 16 лет и почти с первых дней войны она пошла работать на завод №526, эвакуированный из Сталинграда. Сначала работала



учеником токаря, потом табельщицей. Апполинария Ивановна вспоминает, что работали на заводе без выходных и отпусков, рабочий день для всех был 12 часов. Работа велась круглосуточно, поэтому приходилось работать посменно - в день и в ночь. На заводе делались автоматы, но это была военная тайна: в каждом цехе вытачивались определённые детали, а сборка проходила в особых цехах. Работа требовала строжайшей дисциплины, опаздывать было нельзя. За опоздание на пол - часа могли посадить в тюрьму на несколько месяцев. На работу ездили через весь город на трамвае, но трамваев было мало, ходили они редко, поэтому частенько приходилось идти пешком, летом – то ещё ничего, а осенью, весной приходилось идти по непролазной грязи . Зимой, когда столбик термометра опускался до - 45 градусов тоже приходилось идти пешком несколько километров. Прогул на работе считался преступлением.



Очень тяжело было с одеждой и с обувью. Одежду перешивали из старой, делали заплатки. Обувь шили из брезента, а подошва была деревянной, в таких «чунях» ходили и летом и зимой. Если удавалось на зиму купить валенки, то это считалось большой удачей.



Основными работниками завода были молодые люди и подростки. Ребята не доставали до станков, поэтому им подставляли ящики. Не хватало сил, чтобы справляться с тяжёлой работой Работа изнуряла, всё время хотелось есть и спать. Иногда подростки засыпали прямо у станков, нередко это заканчивалось трагедией, оставались без пальцев, а то и без руки, они попадали во вращающуюся деталь станка. Питание в военные годы было очень скудным, до сих пор помнит Апполинария Ивановна баланду- суп из муки, заваренной кипятком и картошку в мундирах, которую ели вместе с кожурой. «Во время войны мечтала о белом хлебе, поэтому сейчас к хлебу отношусь очень бережно, никогда не выбрасываю оставшийся, а делаю сухарики, приучила к этому своих детей и внуков», - говорит Апполинария Ивановна.



Несмотря на то, что уставали на работе, девушки успевали сходить в госпитали, которых в нашем городе было несколько, помогали кормить



раненых, выступали пред ними с концертами, читали им письма. Часто собирали посылки на фронт: посылали табак, вязаные вещи, кисеты, писали письма и знакомым, и совершенно незнакомым бойцам.



Иногда ходили в кино, но так уставали, что в тёмном зале засыпали во время фильма.



«Тыл делал для фронта очень много, не было бы тыла, не было бы и фронта»,- рассуждает Апполинария Ивановна.



День Победы вспоминается как самый радостный день. Всех собрали на заводе на торжественный митинг, все радовались, пели, танцевали.



Ещё несколько лет проработала Апполинария Ивановна на заводе, который после войны стал машиностроительным, потом работала на алюминиевом заводе. После ухода на пенсию работала в Совете ветеранов. Труд Апполинарии Ивановны был высоко оценён, она награждена медалями за работу во время Великой Отечественной войны, медалями за трудовые заслуги, несколькими юбилейными медалями ко Дню Победы.



Сейчас Апполинарии Ивановне 84года. Но она очень подвижная, ей хватает сил трудиться на своём садовом участке, нянчиться с правнуками и встречаться со школьниками, чтобы рассказать им о суровых годах войны.