Cочинение «"Все начинается с любви..." (8)»

Во все времена люди неустанно слагали гимны самому великому, самому прекрасному и светлому чувству на земле. Великие А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, С. Есенин посвятили любви тысячи и тысячи строк.

Прошли годы, века, а люди и сегодня восхваляют то, без чего бы жизнь на земле потеряла бы всякий смысл.

Война. . . Что может быть ужасней? Молодой, семнадцатилетней девчонкой Юлия Друнина ушла на фронт. Но даже тогда, когда смерть стояла совсем рядом, ей хотелось хоть краем девичьей ладошки прикоснуться v тому неиспытанному счастью, которое взрослые называют любовью. И вот прорываются стихи:

За траншеей -- вечер деревенский.

Звезды и ракеты над рекой. . .

Я грущу сегодня очень женской,

Очень несолдатскою тоской. . .

Фронтовая любовь в стихах Друниной -- это одновременно и колеблющийся огонек в землянке, и искреннее счастье оттого, что:

Ты рядом -- и все прекрасно,

И дождь, и холодный ветер.

Спасибо тебе, мой ясный,

За то, что ты есть на свете. . .

Читая эти строки, действительно лишний раз убеждаешься в том, что любовь -- это не просто прекрасное, но еще и волшебное чувство. Сколько раз любовь помогала людям выжить, выстоять, с честью и достоинством перенести все превратности судьбы, сохранив в себе при этом все самые лучшие душевные качества.

Я могу за тебя отдать

Все, что есть у меня и будет.

Я могу за тебя принять

Горечь злейших на свете судеб.

Эти чудесные строки принадлежат Эдуарду Асадову -- поэту с нелегкой судьбой.

В полной мере пришлось принять ему "горесть злейших на свете судеб". Война жестоко обошлась с Э. Асадовым, отобрав навсегда зрение у этого поэта. Но любовь -- любовь к Родине, любовь к жизни, людям -- сотворила чудо! Только благодаря ей он выстоял и выжил. Поэтому так много в творчестве Э. Асадова прекрасных строк о любви!

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно,

Только знать бы, что все не зря,

Что любить тебя не напрасно!

Вот так самое загадочное, самое таинственное чувство помогало поэтам творить, а людям жить. И пусть порой рядом с ним стоят предательство, клевета, ложь, обман. Но несмотря на это, человек ищет свою любовь, а найдя ее, бережет, не доверяя никому. О любви написано много: стихи, поэмы, сложены романсы, баллады; написаны повести, огромные романы. Любовь -- самое прекрасное чувство на земле!

"Любовь -- это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего. . . "