Cочинение «Вспоминаю лето»

Сижу, смотрю в окно. На улице идет дождь, и как–то не по-летнему прохладно. На столе дневник, а там куча заданий. Ох…. .

А мне хочется включить свой плеер с песнями Димы Билана, надеть мои любимые розовые капри, маечку и попасть опять в лето. «Почему?» - спросите вы. И я отвечу: « Потому что мои летние каникулы были самые веселые и интересные».

Самая главная новость – я познакомилась с девочкой Арселией и мы теперь подруги. Ей тоже 10 лет, как и мне. И нам было очень здорово вместе. Мы гуляли, играли, секретничали, читали журналы «Секреты Сабрины», а потом делали друг другу прически. Когда настала пора прощаться, мы расстроились, но обменялись номерами телефонов и обещали друг другу звонить.

Еще мы навещали наших друзей в Кукморе. Интересно, наши родители дружат между собой уже давно. И мы, дети, тоже подружились. К нашему приезду они всегда готовят какой-нибудь сюрприз. В этом году была рыба, запеченная на костре. Ничего вкуснее я еще не ела. Теперь я прошу маму с папой купить дачу – сад, и там вечерами мы бы тоже готовили такую рыбу.

Наконец у моих родителей начался отпуск. Мы долго думали, куда же поехать отдыхать. И решили, поедем на базу отдыха «Яльчик». Загрузили чемоданы в машину и в одно августовское утро тронулись в путь. Оказалось, это совсем недалеко. Устроились в уютном домике рядом с пляжем. Целыми днями мы загорали, купались в озере, катались на лодке и катамаране. Я почти что научилась плавать, только пока с кругом. Вода в озере очень чистая, и я даже видела там рыбок и ужа. Сначала я подумала, что это змея и сильно испугалась. Но папа меня успокоил и сказал, что это всего лишь уж. Как мы смеялись! Каждый вечер проходили дискотеки и концерты. Но мне больше всего запомнился праздник Нептуна. Были веселые старты для детей, конкурсы для взрослых и все кричали «Ура!» царю морей Нептуну. А потом, чтобы Нептун не злился, все купались и плескались в озере. На прощание был фейерверк. Как же мне не хотелось оттуда уезжать!

Ну что это я совсем загрустила? Сейчас ведь главное учиться. А потом опять будет лето и значит каникулы. Так что нам задали по математике?