Cочинение «Встреча с морем»

Первый раз я увидел море, когда мне было семь лет.



Мои родители за несколько месяцев стали готовиться к поездке, и каждый раз, когда они заводили разговор на эту тему, их лица озарялись счастьем. Папа мог часами рассказывать мне о море, о том какое оно большое, красивое, ласковое. Я внимательно слушал его и мне казалось, что уже все знаю о море, тем более я его много раз видел по телевизору.



Мне хотелось поскорее отправиться в путешествие, потому что мы первый раз ехали отдыхать всей семьей. Две недели мама и папа будут рядом со мной, им не нужно будет ходить на работу.



И вот долгожданный день отъезда настал. Мы очень долго ехали поездом и приехали в город Симферополь. К моему удивлению здесь никакого моря не было, но папа объяснил, что оно совсем рядом и очень скоро я его увижу.



Мы сели в маршрутное такси, и оно помчало нас по раскаленному солнцем шоссе. Когда мы выехали за город, дорога стала подниматься змейкой все выше и выше в горы. Как только мы переехали через горный перевал, показалось море.



Я прильнул к окошку и завороженно смотрел боясь моргнуть, потому что мне казалось, если я закрою глаза, то прекрасное видение исчезнет.



Море было огромное и какого-то волшебного синего цвета. Ничего прекраснее я никогда не видел! Солнечные лучики переливались в волнах-барашках, и от этого море было еще сказочнее. Мне очень захотелось до него дотронуться и убедиться, что оно настоящее.



Добравшись до пансионата, мы оставили вещи в номере и поспешили навстречу с морем.



И вот я стою на берегу, прохладные волны ласкают мои ноги. Я пытаюсь взглядом охватить бескрайние морские просторы, и чувство небывалой радости переполняет меня.



Теперь я точно знаю, что счастье — это папа, мама, море и я.