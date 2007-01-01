Cочинение «Встреча с прекрасным (экскурсия в музей)»

В течение своей сознательной жизни я посещала музей нашего региона, была на выставках картин художников Пятигорска, Иноземцева, в театре оперетты слушала и смотрела музыкальные комедии. Я хочу сказать, что не была обделена встречами с искусством. Но, вероятно, я повзрослела. Четырнадцатого мая я побыла не просто на празднике. Это была встреча, которая оставит память на всю жизнь, которая изменила мои взгляды на многие вещи. Это была встреча не просто с прекрасным, но с высоким прекрасным, чистым, без компьютерных подделок и эффектов. Поразила сама обстановка музея: уют, культура, доброжелательность. Каждому приезжему нашлась у работников музея улыбка, доброе слово. А дальше – сказка из видений природы, времен года, уютных уголков жизни человека. Смотрела во все глаза. Вот Шильдер, вот Клевер, вот Айвазовский, Боголюбов, Левицкий, Кленов… Для одного раза это много, это круговорот земли, неба, моря, цветов, деревьев, лета, осени, зимы, весны. Но это не беспорядок, это жизнь, которую художник, может быть, много лет назад, а может, сейчас, воплотил на полотне. И время не имеет значения. Я поняла, что это вечно. И хотя на картинах реально отражена природа, исторические моменты, быт – это все равно не реальная жизнь, а увековеченный мастером момент для настоящих и будущих поколений. Этот момент в пространстве и времени схватил что-то главное: значимость, красоту – то, что заслуживало внимания художника.

Я задумалась над тем, почему в детстве любят рисовать все дети, а создавать картину могут единицы. Наверное, есть провидение в раздаче художественного дара. Не каждому дано создавать прекрасное, что может человека поразить, сделать его лучше, научить отделять мелкое от значимого. Рядом было много ребят, но я была одна и со мной картины. Я их не только видела, но и слышала. И музыку я слышала не ту, которая звучит с экрана телевизора, из магнитофонов на наших гуляньях. Она была такой тонкой, с мелодиями, сменяющими друг друга, но в основном плавными, разными по высоте и громкости, то совсем не звучащими переходами, но они были во мне.

Человек – часть природы, поэтому так близки человеку картины природы. Картины исторического содержания, жанровую живопись я не смогла воспринять так. Мне хотелось уйти в березовые рощи или уединиться на берегу реки и остаться там навсегда. Из окна машины, увозящей нас домой, я иными глазами смотрела на зеленые майские холмы и леса Ставропольской возвышенности. Они мне казались продолжением музейного мира картин. А может, наоборот?

Продолжением сказок в мире живописи стал концерт классической музыки в исполнении квинтета Эрмитажа. Когда зазвучал Чайковский, Бородин, Аренский, Алябьев, Римский-Корсаков, я поняла, что такая музыка во мне, когда я смотрела картины. Не именно эти произведения, но что-то созвучное им. Мне очень понравилось, как просто и деликатно вводил нас в мир настоящей музыки ведущий Столяров. Я закрывала глаза и видела лунную дорожку на поверхности ночного спокойного моря, ощущала волнующие запахи и легкие шорохи ночи, лесные дали, зимние пейзажи, степные просторы, надвигающуюся грозу, поляны цветов. Я поняла, что есть музыка другая, которая волнует душу, заставляет мыслить не бытовыми категориями. Конечно, нужна любая музыка. Наряду с классикой нужны песни, танцевальная музыка, но, я думаю, что главной музыкой для человека должна быть живая классическая музыка. Живопись и музыка – это основа национальной культуры человека. Не сохраним их, не будет страны и народа. Эту задачу выполняют музеи, которые умело и естественно сочетают просвещение художественное с музыкальным.

Благодаря тому, что экскурсия по городу была сосредоточена вокруг его исторических мест, я поняла, что это тоже память поколений, что это тоже музей, только музей под открытым небом. И если бы в Ставрополе не было этой исторической памяти, город бы потерял свою привлекательность и индивидуальность. Экскурсия по городу была продолжением встреч и открытий, которые начались в музее изобразительных искусств. Я навсегда запомню этот большой и красивый праздник, который показал, что в жизни для человека духовное важней, чем материальное, на котором мы порой сосредотачиваемся. Я теперь постараюсь чаще посещать музеи, слушать классическую музыку, чтобы не утратить то новое понятие прекрасного, что появилось во мне.





Музеи, музеи – хранители слов,

Вы память народа из века в век.

И если б вас не было,

Чтобы мы знали,

Чем бы гордиться мог человек?

Учебник истории часто меняется.

Где в нем правдивость, где ложь?

Реальность музея не зашатается,

Полотна художников не сотрешь.