Cочинение «Вся семья вместе так и душа на месте»

. . Сегодня все шло не так: я рано встала и не выспалась. Мама с утра приготовила манную кашу, которую я так ненавижу. Сестра утром не могла найти свои вещи и всем сказала, что я их спрятала. В школе как назло все, что выучила вчера, вылетело из головы, и в результате я получила две двойки. После школы пошел дождь. Мало того, что я вся вымокла, еще и поскользнулась и упала в лужу. Затем поссорилась с друзьями. Это же не я виновата! Если они не понимают, как трудно иногда бывает мне! Вот пришла домой.

Папа сначала отправил в магазин, затем попросил помыть машину. Сестра заняла телефон. Родители не хотят смотреть тот канал, который хочу смотреть я. Они даже не разрешают пойти мне на дискотеку. Ну почему мир так жесток? Мне это надоело! Я помню, как кричу на родителей, на сестру, одеваю куртку и выбегаю на улицу.

Я иду, а на глазах слезы. Может я не права? Может, это я что-то делала не так?

На часах одиннадцать. Я решила вернуться домой. Вот открываю дверь. Стоят мама и папа, они подходят и обнимают меня. Простите. Я все не так делала.

Наконец этот день закончился. Как говорится "Вся семья вместе так и душа на месте".

Моя семья, мой дом родной - родимые слова.

Зачем они нужны? подумай, как и я!

Семья тебе поможет,

Семья тебя простит,

Семья тебя так любит,

Семья твоё сокровище,

его ты береги и как зеницу ока

её ты сохрани!

Слова - семья и дом взаимосвязаны. Нет дома без семьи и семьи без дома.

Семью надо беречь, а то она разрушится. В семье должно быть спокойствие,

понимание, любовь. Как говорится: в семье разлад, так и дому не рад.

Так сделай все возможное, чтобы сохранить свою семью!