Cочинение «Вся страна – родительский дом»

Животных, которые постоянно живут по соседству с человеком, называют синантропными. Наверное, одними из первых синантропных животных стали сизый голубь, домашний и полевой воробьи, а также домашняя мышь. Человек более 8 тысяч лет назад начал заниматься земледелием. Тогда же первые посевы привлекли к себе птиц и грызунов. Позднее, они начали селиться возле человеческого жилья.



Этому оказывало содействие появление свалок пищевых отходов – неотъемлемой части человеческих поселений. Ныне воробьи, голуби и мыши стали постоянными спутниками человека. Со временем «компанию» им составили тараканы, муравьи, крысы и много других животных. Когда-то черный стриж, городская ласточка, горихвостка-чернушка и каменная куница были жителями горного ландшафта. Ныне человеческие здания им заменили скалы, и они стали обычными даже в равнинной местности. Скворец, галка, некоторые виды летучих мышей, раньше были лесными животными, но привлеченные достаточным количеством пищи, приспособились селиться просто в жилье людей (чердаках, дымовых трубы и т. п. ).



Домовой сыч и удод раньше были жителями открытых ландшафтов юга. Но, со временем, приспособились к жизни рядом с человеком. Некоторые животные живут рядом с нами непродолжительное время. Таким является, например, белый аист. Лишь четыре с лишним месяца он проводит в наших краях, выращивая птенцов. В Африке, стаи аистов кочуют в саванне в поисках саранчи и не стремятся к соседству с человеком, как это обычно бывает в наших широтах. Большую часть территории Украины преобразовано в культурный ландшафт. В него входят города, села, парки, поля, сады, пастбища, животноводческие фермы, рыбные водоемы и т. п. Влияние человека на природу привело к усиленному стиранию отличий между разными естественными зонами.