Cочинение «Введение в храм Пресвятой Богородицы»

Давным-давно это было. Маленькую девочку Марию родители привели в Иерусалимский храм. Это означало объяснить ребенку, что такое храм, кто такой Бог, соединить ее жизнь с Его светлым именем. Так Мария впервые побывала в священной глубине храма, и даже не знала, что именно она, когда вырастет, станет матерью Иисуса Христа. Служба священника потрясла маленькую девочку, и запал в ее душу торжественный свет любви к Богу.



Случилось это 4 декабря. И теперь мы отмечаем этот день как праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Притом знаем, что если на душе тяжело или грустно – мы, как у мамы, можем попросить у нее помощи, защиты, утешения. Поэтому мы читаем молитву:



* Богородице Дева, радуйся!

Благодатная Мария,

Господь с Тобою!

Благословенна Ты

Между женами,



И благословен

Плод чрева Твоего,

Яко родила

Еси Спасителя душ наших.

И если человек просит искренне, раскаявшись в плохих делах или поступках, Пресвятая Богородица всегда помогает ему.