Cочинение «Выпавший птенец»

Птицы и животные защищают своих детёнышей даже ценой своей жизни. Примеры такой самоотверженной родительской любви описаны в литературе, показаны в кино.



А позапрошлым летом мы с мамой видели следующую сцену.



На территории детского садика возле школы две вороны просто нападали на людей, которые проходили мимо них. Они с карканьем пролетали прямо над головой, как будто целясь клюнуть. Люди были напуганы, не понимали причины такого поведения птиц. Но вскоре всё стало понятно. Они защищали своего птенца, который выпал из гнезда. Птенец ещё не научился летать и неуклюже прыгал по земле. А его родители налетали на каждого, кто приближался к их птенцу.