Cочинение «Выражения к теме о любви»

Любовь приносит счастье только отважным, только тем, кто, не зная сомнений, бросается в ее водоворот. Любовь же труса оплетена страхом и расчетом. Он не заслужил и крошки счастья. Ч. Амиреджиби



Сердце матери – непочатый источник чудес. II. Ж. Беранже

Только влюбленный имеет право на звание человека. О. Блок

Сказка – высочайшее бытие факта. Е. Богат

Хорошо жить

Тому, чья душа и дума

Добро научилась любить.

Т. Шевченко



Любовь имеет свои законы развития, свой возраст, как жизнь человеческая. У нее есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, в конце концов, осень, которая для одних бывает теплой, светлой и плодородной, для других – холодной, гнилой и бесплодной.

В Белинский

Нет ничего более святого и бескорыстного чем любовь матери; любая привязанность, всякая благосклонность, всякая страсть или слабая, или беспомощная в сравнении с ней, В. Вепинский



Любовь никогда не требует, она, всегда дает. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не мстит за себя. М. Ганди

От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. - Максим Горький

Когда любишь кого-то, просто любишь, и если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Дж. Оруева

Не будем говорить о любви, так как мы до сих пор не знаем, что это такое.

К. Паустовский



…Влюбиться не означает любить… Влюбиться можно и ненавидя. Ф. Достоевский

Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

В. Гюго



Превознесем женщину – Мать, чья любовь не знает препятствий, чьей грудью взлелеян весь мир! Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, вот что насыщает нас любовью к жизни! Максим Горький

Любовь и дружба – взаимное эхо; они дают столько, сколько берут. 0. Герцог

Горе сердцу, что не любило смолоду! Тургенев

Любовь к родителям – основа всех добродетелей. Цицерон

Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. В. Теккерей

Можно выбрать друга и по духу брата, И нельзя родную землю выбирать. В. Симоненко

…Кто мать забывает, Того Бог наказывает. Т. Шевченко

Властна над любящим только любовь! Й. В. Гете

Где-то на дне моего сердца заплела странную сказку любовь. Г. Тычина

С тобой жить на одной земле, – какое большое счастье! О. Олесь

Мало – видеть. Мало – понимать. Надо любить. Нет загадки таланта. Есть вечная загадка Любови. Гр. Тютюнник

Напиться голоса твоего, того влюбленного тока, той радости и грусти, колдовства странного того. Л.

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