Cочинение «Высокая трагедия как ведущий жанр литературы классицизма»

Классицизм сформировался во Франции и оттуда распространился в страны Европы. Историческим основой классицизма был абсолютизм, в котором люди того времени видели ручательство мира, согласия.



Государство большинство художников того времени воспринимало как воплощение ума наций. Поэтому служение государству и его символа - королю - становится для многих писателей выполнением гражданского долга, который лежит выше за личные интересы.



Ведущим жанром литературы классицизма становится трагедия. Во-первых, потому, что она давала возможность поставить проблемы, которые волновали современников: гражданский долг и личные интересы, ум, обязанность и чувства, страсти. Во-вторых, театр играл важную роль в формировании общественной мысли, спектакль смотрело большое количество людей, идея талантливой пьесы могла захватить зрителя. Неслучайно действие трагедий, по правилам классицистов, должна была разворачиваться в давние времена, в далекой стране, чтобы конкретная жизнь, знакомая зрителям, не мешало им воспринимать идею произведения. Высочайшего развития трагедия классицизма достигла в творчестве французских драматургов Пьера Корнеля и Жана Расина. Они сосредоточили свое внимание на раскрытии сложных моральных проблем. Основой формирования личности они считали заповеди Библии, тем не менее жизнь часто выдвигает проблемы, решить которые должен лишь самый человек. Основной конфликт, который рассматривают драматурги, - это конфликт между страстями и умом, здравым смыслом, обязанностью.





Пьер Корнель в трагедии «Сид» раскрывает конфликт между чувствами и обязанностью. Родриго Сид и Химена любят друг друга, но герой, защищая честь своего отца, убивает отца любимой. Драматург показывает сложный внутренний мир героини, которая соответственно родственной обязанности должна ненавидеть Родриго, но она не может отречься от любви. Конфликт героини Корнель решает с помощью традиционного к тому времени приема: только вмешательство короля, его разрешение освобождают Химену от необходимости мести. Но Корнель показывает, что такой сложный конфликт не может быть решен механически, волевым решением короля. Противоречие в души Химены продолжают жить. Именно за это Французская Академия осудила эту пьесу Корнеля.



В трагедии Расина «Федра» тоже раскрывается конфликт между чувствами и обязанностью. Федра, жена царя Тесея, любит своего пасынка Ипполита, а тот, в свою очередь, пленницу Арикию. Царь Тесей оставляет свою семью и принимает участие в военном походе, вскоре приходит весть о его гибели. Теперь Федра может объяснится в своих чувствах к Ипполиту. Но тот раскрывает тайну своей любви и надеется, что после смерти отца он сможет вступить в брак с пленницей. И неожиданно возвращается царь Тесей. Моральная проблема, которая стоит перед героями, нуждается в решении: герои не хотят врать царю, мужчине, отцу, но правды сказать не могут. Душа Федры - это настоящее поле битвы для борьбы чувства и обязанности, в конце концов она не выдерживает и рассказывает правду, которая и приводит к трагическому финалу: все герои гибнут.



Трагедия классицизма открыла новые возможности театрального искусства сосредоточить внимание зрителей на внутреннем миру героев.