Cочинение «Я б в рабочие пошел ... (1)»

Когда учительница по литературе объявила нам о том, что проводится конкурс сочинений на тему: «Я б в рабочие пошел . . . », то в классе раздался гул недовольных голосов. Во-первых, опять сочинение (не очень то мы их любим писать, тем более те, ко торые не затрагивают изучаемых произведений), во-вторых, нужно писать о рабочей профессии, а в рабочие, как я понял, никто из моих одноклассников не собирается идти. Все мечтают быть учителями, врачами, экономистами, юристами. И это понятно, пото му что каждый из нас желает иметь профессию, которая поможет стать успешным чело веком в жизни.

А может быть, нежелание быть рабочим связано с тем, что в обществе сложи лось мнение (особенно в последние годы), что рабочий — это человек без должного об разования, с не очень широким кругозором, в общем, человек как бы второго сорта. И это тоже объяснимо. Не является секретом то, что в профессиональные училища посту пают те ребята, у которых в школе не все ладилось с учебой.

Недавно, совершенно случайно, я оказался свидетелем одного разговора в мага зине. Молодая дама в шикарной шубе говорит своему маленькому сыну, показывая на старую женщину, просящую подаяние:

• Вот смотри, будешь плохо учиться, тоже будешь стоять на какому-нибудь углу.

А почему она просит милостыню? Она что, тунеядка? - спрашивает сын.

• Не училась, поди, в свое время, вот и работала какой-нибудь каменщицей или

маляром, - подвела итог мамаша.

Я смотрел на эту старушку, она, конечно, слышала этот разговор . . .

Вы видели когда-нибудь глаза, полные слез; взгляд, будто ушедший в себя, по тухший, грустный, беспомощный. Я разговорился с ней, и она поведала свою историю. Всю жизнь она проработала санитаркой в больнице. Скольким людям добрым словом помогла, скольких утешила. А пришла старость, и с ней немощь. Пенсия маленькая, по мощи ждать неоткуда, а в дом престарелых не хочется, на своих ногах еще. Переломив гордость, просит помощи у людей.

Почему же так происходит? Почему государство наше не может обеспечить ста рость людей, всю жизнь трудившихся на благо ее? В голове срезу заметалась мысль: «Нет, в рабочие ни за что. Перспектива - просить милостыню?» Вот тебе с детства внушаемая истина — «все работы хороши, выбирай на вкус».

У меня в моей семье выбор моей будущей профессии — большой вопрос. Родители убеждают меня в том, чтобы я поступал в вуз, причем в любой, лишь бы получить высшее образование. Я же решил — буду плотником. Свой первый гвоздь я забил в пятилетнем возрасте. Когда я был маленьким, родители отвозили меня на лето к бабушке в деревню. Соответственно, у бабули был огород, сад, ну и забор, который полностью ломался. А я его чинил, бабушка в этом мне препятствий не чинила.

Мне всегда нравились люди, которые умеют что-то делать своими руками. А осознанный интерес к плотницкому делу возник тогда, когда папа начал строить дачу. Мне нравится помогать ему во всем. Строгать доски и наблюдать, как вылетают из-под рубанка стружки красоты необыкновенной, как завитки февральской вьюги. А когда строгаешь доски из сосны, то стружки, маслянисто-желтые, похожи на кудри какой- нибудь золотоволосой девушки. И запах божественный, не надышишься.

Со временем наша дача стала похожа на сказочный замок Берендея. Вся украшена деревянными кружевами: наличники, косяки дверей, резное крылечко. А кто это сде лал? Я. Своими руками. Учитель труда помог мне освоить электрический лобзик, пока зал приемы выпиливания, снабдил нужной литературой. И долгими зимними вечерами, в городской квартире, я творю чудеса, воплощаю фантазии в реальность.

Я понимаю, что работа плотника — это не только выпиливание кружев из дере ва, это тяжелый физический труд. Но ведь если любишь профессию, то она всегда при носит радость.

Я очень люблю смотреть телепередачу «Школа ремонта». Особенно меня при влекает работа Джаника-плотника. Как он мастерски владеет всевозможными инстру ментами.

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