Cочинение «Я б в рабочие пошел... (2)»

На свете множество профессий, и каждая из них хороша по-своему. Кто-то хочет стать врачом, кто-то шофером, другие учителями, инженерами, строителями. "Не важно, кем ты будешь, важно, каким ты будешь",- часто говорит мне отец.

Не заметишь, как пролетят годы, и надо будет выбирать профессию. Задумываюсь я об этом и вспоминаю чудесные детские годы. Вспоминаю отца, приходящего с работы (он у меня железнодорожник, машинист), вспоминаю его красивую темно- синюю с погонами форму, глаза, веселые, сияющие, довольные. А еще вспоминаю руки: грубые, крепкие, сильные, с навсегда въевшейся чернотой. Чернота эта от угля, от мазута а, может, и еще отчего-то. Он приезжал с рейса и рассказывал мне о том, где побывал, с кем встречался, рассказывал о тундре с бесконечным снежным полем, где нет ни одного кустика, ни одного деревца.

У меня была тогда одна-единственная мечта: вырасту и стану таким же, как дедушка, папа - большим, сильным, смелым, и, самое главное, буду машинистом, буду водить составы, буду ездить далеко-далеко, и мне будут послушны десятки вагонов.

Зная о моей мечте, отец брал меня с собой на работу в депо. Поражали меня огромных размеров тепловозы (такими они казались, наверняка, из-за моего небольшого роста), было необычно то, что они здесь находились как бы на отдыхе, на лечении. А слесари, как самые настоящие доктора. В место скальпеля и фонендоскопа в руках они держали молот, отвертки, кувалду, ходили возле этого тепловоза, что-то выстукивая, подкручивая, смазывая. Тогда я мечтал о том, что, когда я вырасту, я буду таким же.

Я люблю отца и горжусь им. Горжусь их рабочим братством: мне кажется, это особый народ, ни на кого не похожий - для них нет чужой беды, чужой радости, они вместе отмечают праздники, они приходят на помощь тому, у кого несчастье.

Я спрашиваю отца о том, что нужно, чтобы стать классным машинистом. Ответ его скромен и прост, как и он сам.

- Стать машинистом может в принципе любой человек, обладающий хорошим здоровьем. Главное, чтобы человек был ответственным. Не буду скрывать, работа машиниста не из легких. Иногда к концу смены устанешь так, что, казалось бы, лег сейчас прямо в кабине и заснул. Но как подумаешь, что за спиной у тебя две тысячи пассажиров, усталость как рукой снимает. В руках машиниста не только благополучие, но и сама жизнь людей, едущих по своим делам. Именно чувство большой ответственности помогает нам в трудные минуты.

Да, у машиниста должно быть отменное здоровье: каждый раз перед началом работы у них, как у летчиков, проверяют давление, смотрят на общее состояние, настроение.

Но вот состав принят и замелькали бесконечные километры пути. Что главное в дороге? Конечно, внимание. Оно не должно ослабевать ни на минуту в течение всей смены. Этого можно достигнуть специальной тренировкой, но не всегда. Бывают люди с таким характером: быстро увлекаются чем-нибудь, но скоро остывают. Машинисту так нельзя, ему надо быть собранным всегда.

В наше время изменилось отношение к труду рабочего, все хотят поступить в институт, университет, чтоб потом работать там, где легко, тепло, неплохие заработки. А мне кажется, чтобы полюбить работу, надо ее узнать сначала «изнутри», вблизи, потрогать ее, ощутить ее физически, а потом уже что-то проектировать, писать инструкции, командовать. . . «Кто работает с любовью, тот вносит поэзию во всякую работу», - писал Н. Г. Чернышевский. Любая работа, трудная, грязная, может стать интересной, все зависит от самого человека.

Рабочий - это не обязательно промасленный комбинезон и тяжелая кирка, это не обязательно нецензурная брань и запах перегара. Современный рабочий - это тот, который на «ты» с компьютером, который много читает, правильно выражает свои мысли. К такому человеку уважительно будут относиться как руководители, так и те, которые трудятся рядом. Я мечтаю стать таким рабочим, я хочу стать нужным своему городу, району, стране.

В заключение хочу пересказать сказку, прочитанную в одном из журналов. Это переделанная сказка о Золушке. Так вот, в этой сказке мачеха не любила падчерицу, и поэтому не разрешала ей работать, баловала, пичкала сладостями, потакала капризам. И Золушка выросла ленивой, глупой и капризной. А свою любимую дочку мачеха заставляла работать, учиться, быть скромной.

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