Cочинение «Я б в рабочие пошел… (3)»

Мастера -особая

п оросль. Мастера!

Мастером попробую

Сделаться. Пора!



А. Межиров.



На свете миллионы разных профессий: архитекторы и конструкторы, учителя и врачи, ученые и космонавты, инженеры и технологи. Не менее важны рабочие специальности, ведь ни один технический замысел не может воплотиться в жизнь без настоящего мастера своего дела, высококвалифицированного рабочего.

Но кто же такой мастер? Кого мы можем так назвать? Это профессиональный специалист своего дела. Он не просто механически точно выполнит порученное задание, а подойдет к нему творчески, с выдумкой. Самая сложная работа, которая поначалу кажется невозможной, в его умелых руках выполняется с блеском. Без таких мастеров не полетели бы космические ракеты, не спускались с верфей корабли, не испекся вкусный хлеб, не сшилось бы ни одного платья.

На современных предприятиях все больше автоматов, выполняющих сложную точную работу. Но сколько надо умений, чтобы ими управлять, обслуживать, налаживать, ремонтировать. И тогда на долю специалистов - универсалов приходится работа, которая не под силу даже самым умным и точным машинам. Здесь нужны не просто ремесленники, а рабочие - художники, рабочие - творцы. Вспомним «Левшу» Н. Лескова. В произведении очень верно сказано не только о том, какие чудеса под силу мастерам – профессионалам, но и о том, что им не все равно, какой работой заниматься. Непременно у каждого из них есть свои любимые виды работ, где проявляется их творчество, инициатива.

Стать хорошим, настоящим профессионалом - вовсе не значит замкнуться в своей узкой специальности, ограничиться ею. Чем выше интеллект человека, тем лучше трудится он на любимом месте.

Таких специалистов - мастеров готовят наши ПТУ, СГПТУ, колледжи. К сожалению, немногие выпускники российских школ идут на учебу в профтехучилища, считая их «запасным вариантом», если не получится поступить в высшее учебное заведение. Большое влияние на юношество оказывает отрицательное мнение о массовых профессиях, будто бы лишенных элементов творчества и возможностей совершенствования в дальнейшем полученных знаний. Многие выпускники прислушиваются к устаревшим суждениям своих родителей, сверстников.

Выбор профессии для каждого - непростое дело. Многие часто переоценивают свои способности, силы, знания и выбирают для продолжения учебы престижные, по их мнению, и родителей, вузы, университеты. Однако, неумение организовать свою учебу порождает неуверенность в правильности профессионально выбора, поэтому многие юноши и девушки быстро разочаровываются в своей будущей профессии. Они доучиваются «по инерции» или бросают учебу. Я считаю, что только проверенная практическими навыками и первичными знаниями трудовая деятельность дает уверенность в своем будущем и надежду на стабильную рабочую жизнь. Немаловажный фактор в выборе рабочей профессии для меня - материальная независимость, что совсем немаловажно в наше время, когда идут массовые сокращения управленческого аппарата. На бирже невостребованного обществом труда стоят люди с высшим гуманитарным и техническим образованием, тогда как рабочие места остаются вакантными.

Поэтому я выбираю ПТУ. Именно в современных хорошо оборудованных профтехучилищах получают рабочие специальности, квалифицированные разряды. Я считаю, что только профессионалы своего дела, отдающие силы, знания, труд, нужны стране. Без их умелых рук не может развиваться ни одна отрасль народного хозяйства. Поэтому я уверен, что лучше быть настоящим Мастером своего дела, чем неприспособленным ни к какой трудовой деятельности специалистом с высшим образованием.

Если же я посчитаю необходимым продолжить свой дальнейший профессиональный уровень, то могу поступить на заочный факультет в технический институт и продолжать учебу осознанно, так как буду совершенствовать свое мастерство по любимой специальности.

У всех мастеров, с которыми я познакомился, есть в рабочей биографии общая черта. Своему ремеслу они начали обучаться очень рано. Их путь был нелегким, но довольно прямым, а восхождение к высотам профессионального мастерства — постепенным, шаг за шагом.

В десятом классе мы ездили на Ярмарку профессий, у меня вызвала неподдельный интерес специальность - токарь - фрезеровщик. Я решил узнать о ней побольше. Удалось выяснить множество интересных исторических фактов: этой специальности больше трех веков, а первым мастером в России был сам Петр Первый. Токарному делу он учился в Голландии и оттуда привез первый станок, который находится сейчас в музее Петербурга. Эта старинная профессия необходима и сейчас во всех отраслях народного хозяйства. Есть такие цеха и на наших воркутинских шахтах.

Я познакомился с токарем, бывшим работником шахты «Октябрьская», Бабушкиным С. П. Вот, что он мне рассказал:

-Работа у нас никогда легкой не была, но теперь она еще и интересная, как никогда. Такие задания попадаются, что нельзя не увлечься.

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