Cочинение «Я б в рабочие пошел… (4)»

Дорога, которую я выбрал - железная.



Молодость,

Возьми с собой в дорогу

Самую заветную мечту,

За людей душевную тревогу,

Сердца жар и мыслей красоту.



Профессий, связанных с движением, скоростью, вообще не так уж много - моряк, шофер, пилот, космонавт, машинист. В этих профессиях сосредоточено как раз то, что привлекает меня - романтика дальних дорог, современная техника, высокие скорости.

Когда пришла пора выбирать профессию, я без колебаний решил стать машинистом электропоезда. Решил познакомиться с историей моей новой профессии и узнал для себя много интересного.

Такое и представить себе невозможно: чтобы земля - и без дорог. Пешие и конные, на слонах и собаках, верблюдах и ишаках люди торили дороги от века к веку. Путями сообщения были и реки. Древние мореходы, оставив за горизонтом родную землю, направляли свои корабли по солнцу и звездам и знали наверняка «дорогу туда» и «дорогу обратно».

Охота к перемене мест делала свое дело. Общаясь, люди учились жить на своей земле. Учились у близких соседей и заморских собратьев. Наши далекие предки первые свои пути выбирали, петляя по горным кручам, обходя болота, отыскивая в чащобах звериные тропы. Потом стали строить дороги.

Шло время, сменялись эпохи. Каменный век сменился железным, а до железных дорог было ещё страшно далеко. Их породило другое время век пара и электричества.

Первый в мире паровоз в 1803 году изобрел англичанин Ричард Треветик. Вообще, паровозостроение, как и развитие железных дорог, стимулировало мировой процесс перехода к капитализму. Крепостническая Россия не спешила расставаться с феодальным укладом жизни - слишком дешевым был в таких условиях ручной труд, чтобы ещё ломать голову над «какими-то машинами», облегчающими его, повышающими производительность. Так что все передовые идеи и гениальные предложения и проекты попросту хоронились в царских канцеляриях.

И все-таки жизнь взяла свое.

Первый отечественный паровоз в 1834 году построили талантливые умельцы, крепостные уральского заводчика Демидова, отец и сын Черепановы. Разрешая «своим холопам» такое «предерзостное дело», Демидов уже знал, что его отечество отстало в железнодорожном строительстве от англичан и почти всей Европы на четверть века.

Официальной датой начала железнодорожного движения в России считается торжественное открытие дороги в двадцать одну версту от Петербурга к Царскому селу. Было это 30 октября 1837 года.

Ещё до окончания девятого класса я, стал узнавать, где именно я могу получить соответствующее образование. Говорил с ребятами, советовался с педагогами. Установил, что получить интересующую меня специальность можно после окончания железнодорожного техникума города Микуня. Ещё я узнал, что машинистом я смогу стать, поработав после окончания учебы в роли помощника машиниста. После техникума нужно «накатать» не менее двадцати пяти тысяч километров, чтобы стать машинистом.

Интересная работа - помощник машиниста. Раньше он отвечал за топку и котел. Всю паровозную силу обеспечивал помощник - только он. В электровоз энергия проходит в «готовом к употреблению» виде. И помощник здесь занят практически тем же самым, что и машинист. Смотрит вперед на дорогу и сигналы. Контролирует работу машины по приборам, по слуху, даже по запаху. Оглядывается назад на поезд: все ли там в порядке. Помощник смотрит за своей левой стороной поезда, машинист за своей - правой.

Помощники учатся водить составы. Сначала легковесные порожняки, затем груженые на подъем. Это как раз и самое трудное - управлять тормозами поезда на затяжном уклоне. От поездки к поездке, в разную погоду и с разными поездами набирается опыта будущий машинист.

Есть в моей будущей работе главное. Конечно, это сознание твоей нужности и важности. А ещё, двух одинаковых рейсов не бывает. Каждый рабочий день или рабочая ночь неповторимы. Что ни поезд - другой вес, иная его длина, другая погода, другой участок.

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