Cочинение «Я б в рабочие пошел… (5)»

Бесконечная тянется дорога. . . Летом в зарослях Иван - чая, зимой блистающая белизной и зеленью сосен. Машина подчиняется легко, мы с ней одно целое. А мысли мои спокойны и ненавязчивы.

Сколь себя помню, я всегда хотел быть шофером. Мама смеется: «Ты рулил у меня в животе». И рассказывает, что когда я был совсем маленьким, отодвигал все цветные книжки с картинками и сосредоточенно «читал» черно - белый журнал «За рулем». Если на улице проезжала или подъезжала машина, я мгновенно вскарабкивался на кресло, потом на стол и колотил в окно, приветствуя соседа дядю Славу, так что любовь к профессии шофера я впитал с молоком матери.

Конечно, решающую роль здесь сыграл отец, он водил «Камаз», ездил в дальние рейсы, а когда возвращался, брал меня на руки, сажал за баранку, и я рулил до самозабвения.

Любимыми игрушками были тоже машинки, играл ими лет до двенадцати, а по - настоящему порулить на «Камазе» отец давал уже с шести лет, помню, как отодвигал его локтем, пытаясь достать до педалей и управляясь с вождением.

Приходя из школы, наскоро перекусив, бежал к отцу в гараж, учился содержать в порядке машину и инструментарий.

И сейчас, когда я загружен учебной программой, много уроков, дополнительных занятий, по выходным отправляюсь к отцу в гараж, где дел всегда невпроворот.

Он работает сейчас на лесовозе. Я не понаслышке знаю, какой это тяжелый труд. Отец рано уходит и поздно возвращается, устает, но мы все стараемся поддержать его, не расстраивать по пустякам. И здесь, на высоте, конечно, наша мама. Она умеет поднять настроение. Приободрит, похвалит, теперь я понимаю, как много значит теплая мамина улыбка, ее участие и забота.

А профессия шофера по - прежнему кажется мне одной из самых интересных, трудных и романтических. Ты и машина - одно целое.

Бесконечная тянется дорога. . .

Встреча, расставания, новые люди, ощущение свободы и силы - это здорово!