Cочинение «Я б в рабочие пошел… (6)»

Что ты собираешься делать в жизни, какой путь выберешь, кем станешь? - серьезно начинаешь над этим задумываться уже в седьмом-восьмом классе. Вообще-то вопрос "кем будешь?" звучит с самого детства. Взрослые с улыбкой спрашивали меня пятилетнего: "Ну, кем станешь, когда вырастешь?" И я отвечал с готовностью, очень гордо и радостно: "Летчиком!" А потом профессии менялись, как в калейдоскопе, и в ответах уже слышалось то врачом, то милиционером, то моряком или космонавтом.

Став взрослее, с чувством уже вроде бы понимания жизни, все чаще повторялось: бизнесменом, экономистом, банкиром, юристом. А среди мальчишек все чаще стало проскальзывать желание стать барменом, менеджером, а то и "крутым воротилой". И все меньше и меньше заходил разговор о профессиях приземленных - рабочих, испокон веков создающих все, что есть в нашей жизни, согревающих и кормящих людей. Стало не престижным быть высококвалифицированным токарем, строителем, электриком, шахтером. Нормально чувствуют себя здоровые крепкие парни в ларьках, за стойкой в баре, за прилавком. . . И грустно становится от того, что, живя в шахтерском городе, как-то без энтузиазма ребята говорят о шахтерской профессии. А я хочу доказать, что пойти работать шахтером, это не только "пахать за деньги", но заниматься романтической, настоящей, мужской нелегкой рабочей профессией, иметь хорошие знания, умения, быть профессионалом.

Шахтеры. . . Это те люди, кто, добывая уголь, приносит людям тепло и свет. В былые времена этих людей еще называли углекопами. Но теперь это слово устарело. Какие же углекопы, если "черное золото" добывают с помощью самых современных машин и механизмов? Хотя, в общем-то, задача шахтера в наши дни остается той же, что и несколько веков назад: взять из недр земли "солнечный камень" и выдать его, чтобы он служил людям.

Конечно, делать это теперь значительно легче. Но и требуется «черного золота» намного больше! И чтобы достать его, приходится шахтерам уходить на более глубокие горизонты, а значит, нужно хорошо знать горное дело и обладать широкими техническими знаниями.

Работа шахтера нелегкая, нужны люди сильные, смелые, выносливые. Однако в этой профессии наряду с трудностями много романтики.

Меня всегда приводит в волнение мысль, что ты первым можешь взять в руки кусок угля, миллионы лет лежавшего недвижимо, скрыто от человеческих глаз, что ты пробился сюда сквозь километровую толщу веками спрессованных пород. Просто так природа не откроет перед тобой дорогу к подземным кладам, и на пути к ним встретится много преград: это и обвалы, и подземные пожары, коварные игры стихии. Поэтому шахта выбирает настойчивых, умных и смелых людей. И мне хотелось бы встать в их строй. Профессия шахтера - моя мечта. И от отца я знаю, что эта профессия помогает раскрыть всю красоту нашей Земли. Да, не удивляйтесь, как космонавт, возвратившийся из космического полета, с особой остротой воспринимает все краски и запахи родной планеты, так и шахтер, поднявшись из глубин земли на поверхность, испытывает счастье от скрипа снега, от легких облаков над головой, от дождевых капель на разгоряченном лице. И идет он по земле с ощущением исполненного долга, своей необходимости для людей, значимости, не сравнимой ни с чем гордости и чувством собственного достоинства.

Много есть разных профессий, но другой мне не надо. И приходят сами по себе в душу и сердце, может быть, не очень профессиональные, но искренние строчки:



Ты можешь закончить любой институт

И выбрать все, что захочешь,

А я забой выбираю, труд

Шахтера-простой, рабочий.





И в миг, когда опускаешься в клети,

И холодком обдает эту клеть,

Я обо всем забываю на свете,

И гордость мою никуда не деть.

Как Данко шахтеры несут людям свет,

А это сумеет не каждый.

Люблю профессию-вам мой ответ,

Выбранную однажды.