Cочинение «Я б в рабочие пошел… (7)»

« И снова дальняя дорога

И неба купол голубой.

Исколесил он очень много,

Но все не хочет на покой».



Я с детства мечтал стать шофером. Интересней этой профессии нет на белом свете. Сидишь в машине, а за окном мелькают леса, поля, деревни и города. Водитель может с грузом исколесить пол-России, посмотреть на то, как и где живут люди. Но эта профессия не только увлекательная, но и очень нужная. Мы живем в эпоху технического прогресса. Давным-давно прошли те времена, когда грузы доставляли на почтовых лошадях и иногда, чтобы груз попал из Москвы к нам на север, требовались долгие месяцы пути. Сейчас все не так. Конечно, есть поезда и самолеты - так быстрее. Но машины - это истинные труженики дорог. Сколько тысяч километров «намотает» водитель со своим железным «конем»! Сейчас у нас в районе прокладывают ветку газопровода и на ее строительстве заняты десятки различных машин. Какая это техника! Я такой еще не видел за всю свою жизнь. Огромные машины - трубовозы, «Камазы», «Белазы», «Татры», они проносятся мимо нас так величественно, что вызывают настоящее восхищение. Но ведь вся эта мощная и современная техника, напичканная внутри всяческими хитроумными кнопками, рычагами и приборами, подчиняется человеку, подчиняется рукам и воле водителя, который ею управляет.



Может быть, кто-то скажет, что лучше работать в уютном кабинете с бумагами, сидеть за компьютером - ну и что, у каждого человека своя мечта. А я хочу быть водителем. Хочу управлять машинами. И пускай мои руки будут, порой, в мазуте и солидоле, пускай иногда прямо на дороге придется ремонтировать своего железного «друга» - это моя мечта!



У нас в детском доме тоже есть старенькая легковушка. Мы иногда, чем можем, помогаем водителю в ее ремонте. Мне нравится держать в руках увесистые ключи, в душе в это время происходит какое-то необъяснимое волнение. Конечно, я понимаю, что водителем быть не просто. Нужно много знать и уметь. Например, водитель должен иметь хорошую реакцию, быть внимательным на дорогах, должен обладать такими качествами, как самообладание, дисциплинированность, ответственность. Нужно хорошо знать правила дорожного движения. А еще водителю нельзя забывать, что от его умений, от того, насколько он профессионален, зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь других людей: пешеходов, пассажиров, других водителей.



После окончания 9 классов я пойду учиться в ПТУ. Я надеюсь, что когда-нибудь моя мечта осуществится, я сяду за «баранку» автомобиля и на вопрос - «Кто ты по профессии?», - я буду с гордостью отвечать: « Я - водитель !»