Cочинение «Я - девушка, будущая женщина. О чем я мечтаю»

Ох и много этих мечтаний! Но самое главное - хочется быть достойной тех женщин-украинок, имена которых навечно высечены на скрижалях нашей истории. Это и Леся Украинка, и Ольга Кобылянская, и Мария Заньковецкая, и Елена Телига, и Лина Костенко. . . После школьных лет мы станем на пороге самостоятельной жизни. Настанет время определить свои вкусы и избрать одну из дорог, на которой бы можно было наиболее полно себя реализовать. Нелегко выбрать специальность. На сегодняшний день насчитывается около четырех тысяч разнообразных профессий. А надо избрать ту, которая приносила бы человеку удовлетворение от работы и пользу людям. Я бы хотела посвятить свою жизнь людям, отдать людям свой талант, свои знания, свое воодушевление. Окончательно я еще не определилась со своей будущей профессией. У меня еще есть время подумать, ведь это очень сложный вопрос. И так хочется не ошибиться. . . Человек рождается чистым, как белый лист бумаги. Так было и со мной, когда я родилась, когда делала свои первые шаги, училась произносить свои первые слова. На этом листе жизни пишется много замечательного и отвратительного. Надо прилагать невероятные усилия, чтобы записи твоей души были достойны уважения.



И здесь нет никакой разницы: юноша ты или девушка. С детства родители, бабушки, дедушки, рассказывая нам сказки или рассказы из жизни, учат быть добрыми! Воспитатели в детском садике и учителя в школе научат нас быть добрыми, честными, сообразительными, умными. Всех одинаково учат: и юношей, и девушек. Становясь взрослыми, мы должны решать для себя, как делать и как распознать добро и зло. Мы должны анализировать себя. Должны изменять то, что не согласовывается с нашими принципами. И все ж таки на девушках лежит большая ответственность. Ведь каждая девушка в будущем будет не только учителем, врачом, юристом, экономистом, дизайнером, но и женой и матерью. И потому должна заботиться не только о своем будущем, а и о будущем своей семьи, своих детей, а значит, о будущем своей страны, своей нации, всего человечества.



А это очень большая ответственность! И кому же как не женщинам взять на себя это бремя! Почетный и священный груз ответственности за будущее грядущих поколений! Астрологи сегодня свидетельствуют, что Земля вступает в эру Великой женственности. Женщина должна сама подняться духовно, чтобы повести за собой. Вечно стоят рядом слова: женщина-мать, женщина-сестра, женщина-жена, любимая, единственная . . . Именно она должна всегда и во всем подавать пример нравственности, добра, верности, терпения, любви. Любви к Родине, любви к окружающим, любви к родным. Так как именно в любви сила человека. Хотя тем жизнь и прекрасна, так как сама жизнь - это уже чудо.



Недаром гениальный Моцарт в свое время сказал: «Жизнь - это всегда улыбка, даже когда по лицу текут слезы». И кому же как не женщине нести в нашу жизнь этот божественный огонь любви - каждый день, ежесекундно и во всем.