Cочинение «Я хочу каждый день просыпаться счастливым!»

Я хочу рассказать о своей семье. Писать о семье - это очень интересно и увлекательно. Сразу вспоминаются самые светлые и радостные моменты из жизни, когда мы собираемся все вместе.

У меня есть бабушка и дедушка ( о них я могу написать очень много), и, хотя они живут на Сахалине, я считаю их членами нашей семьи. Бабушка и дедушка - заботливые, внимательные, интеллигентные и просто добрые люди. Когда мы приезжаем к ним в гости, они много времени уделяют нам, своим внукам. На Сахалине очень красиво, есть море. Впервые там я увидел морских ежей, крабов, ракушек, касаток, котиков, лежащих на пирсе и греющихся под лучами солнца. Мы все вместе гуляем по побережью и собираем дары моря, чтобы увезти в Сибирь и подарить друзьям и знакомым. А пока в котелке варятся крабы, ежи и креветки, все сидят вокруг костра и рассказывают разные истории, любуются закатом и радуются, что опять все вместе. И так хочется, чтобы такие моменты повторялись как можно чаще! В этом желании заслуга бабушки и дедушки. Как жаль, что они не живут рядом. Между ними до сих пор большое взаимоуважение и любовь - и меня это радует. Я живу с мамой, папой и сестрой Эльвирой далеко от них, и мы, конечно, скучаем, но часто звоним им, и они знают, что мы все их очень сильно любим.

Мои родители воспитывают меня очень правильно. Мы часто разговариваем на разные темы, и мне не страшно и не стыдно задавать им любые вопросы, потому что знаю: они всегда правильно и понятно все объяснят. Но самое важное, что говорят мои родители - это надо воспитать себя человеком, уважающим не только себя, но и окружающих.

Все праздники мы отмечаем вместе. Всегда дарим подарки друг другу. А Новый Год встречаем особенно интересно: мы поем песни, танцуем около елки, делаем сюрпризы, взрываем фейерверки.

С появлением в нашей жизни моей сестренки Эльвиры стало ещё уютнее. Мы её учим читать стихи, она нам забавно поет услышанные песни, смешно что-нибудь рассказывает. Она ужасная сочинительница и фантазерка! Но я люблю её слушать.

Вот такая моя самая замечательная семья! А когда я вырасту и у меня будет своя семья, я хочу, чтобы она была такой же крепкой и дружной и чтобы каждый день просыпаться счастливым!