Cочинение «Я и моя семья»

Здравствуйте! Меня зовут Гузель. Я хочу вам написать о моей замечательной семье.



Живем мы втроем мама, папа и я. Мою маму зовут Раиса Захаровна, она работает в школе библиотекарем, на работе ее все уважают, часто спрашивают у нее совета, т. к. она на своем жизненном пути многое видела и выстрадала. Я ее очень люблю и очень ей благодарна за то, что она в мои самые тяжелые дни была всегда рядом со мной, и вопреки всему боролась вместе со мной за мое здоровье, но об этом немного попозже. А теперь хочу представить не менее важного человека - главы нашего семейства - это мой дорогой папа. Зовут его Нимиль Сафеевич, работает папа механиком по нефтепромышленному оборудованию. Я его уважаю и ценю, что у меня он такой, а не другой.



Ну и конечно же я - Гузель. Я выучилась в г. Тюмени в торговом кооперативном колледже, моя профессия бухгалтер, но я ни разу по этой специальности не работала, а в данное время очень сильно увлеклась массажем, это же так здорово, когда можешь хоть чем-то помочь людям!!!



Мое детство было не простым, и я хочу о нем написать.



Родилась я с тяжелой формой заболевания - детский церебральный паралич, но врачам это удалось установить только когда мне было 1,5 месяца, и с тех пор как я себя помню моя мама ни на минуту не сдавалась, а боролась, достигала успехов в моем развитии вместе со мной. Уверенность ей в этом придавал мой папа. Мы с мамой где только не были: пролежали полгода в институте при кафедре медицины для детей ДЦП в г. Казани, там маме пришлось несладко, чтобы быть рядом со мной мама устроилась в кафедру “нянечкой”, нас было у нее 3-х летних неходящих детишек 20 человек, а вместе с родителями не разрешали лежать. За весь ее огромный труд бог и врачи сделали чудо, я впервые в жизни на своих ножках пошла к маменьким ручкам - о разве это не чудо!. . . К тому времени я выговаривала отдельные слова, но предложений еще не было. Только к пяти годам у меня появилась настоящая речь, но, увы, с заиканием. Мы испробовали различных логопедов, бабушек, эффект вначале был, но со временем становилось все также.



Мои родители добились своим старанием, упорством, верой в свои силы, можно сказать все, я начала ходить, плакать, смеяться и т. д. , хотя этого всего я не могла раньше. Теперь от этого страшного диагноза ДЦП остались легкие формы, можно сказать песчинки.



Все мы верим, особенно я, что когда-нибудь и этот барьер заикания я тоже преодолею!!!



Еще хочу написать, что я во втором классе училась в речевой школе, там, правда, годовую программу в школе мы проходили за пол года, в этой школе были замечательные логопеды, они с нами занимались в день 2 раза (это был интернат-школа). Я там на глазах начала говорить без запинок, по крайней мере меньшей степени заикания. Ребята там были очень сильные духом, умная, половина класса были отличниками, я с ними подружилась, но все таки не могла привыкнуть к этой обстановке, очень скучала по дому. В этот год я сильно раскачала свою нервную систему и опять даже хуже стала заикаться. Видя все это, родители мои забрали меня от туда и нам оставался только один выход, т. к. меня не брали в общеобразовательные школы там где мы жили, уехать в другой город, и мы решили ехать в Тюменскую область г. Радужный. Там мы прожили 12 лет, я в г. Радужном проучилась с 4 по 11 класс, а мама проработала в моей школе - школьным библиотекарем 12 лет. Каждое лето обязательно берут родители путевки, и мы всей семьей направляется отдыхать. Наша семья очень дружная. В выходные дни любим всей семьей погулять по лесу. Мой папа очень любит ловить рыбу, охотиться, собирать в лесу грибы, ягоды, а особенно он любит копаться в земле (в огороде). , что-то там садить, выращивать. Короче говоря, папа мой мастер на все руки. Моя мама любит печь пироги, блины а особенно треугольники (это наше национальное блюдо - с картошкой и с мясом) и рукодельничать. У нас много друзей, любим приглашать к себе гостей.



А сейчас моя заветная мечта сделать родителем и мне самой долгожданный подарок - избавиться своим старанием, верой в свои силы от заикания!