Cочинение «"Я и моя страна"! »

Голос, голос, голос. . .

Мой голос едва слышен, может быть потому, что он тихий, а, может быть потому, что взрослые считают меня ребенком.

Но, не смотря на это, мой голос передает все отзвуки моей души. Многие взрослые очень быстро забывают, как в четырнадцать лет разрывалась их душа от желания перевернуть мир. Это свойственно молодым людям. Именно поэтому мне важно, чтобы мой голос был услышан. Возможно, кто-то скажет, что я - Ной, который пытается построить ковчег для животных, чтобы спасти их. Может быть, это и так. Возможно, я буду спасать животных от людей, может быть, людей т их неразумной деятельности. Ведь люди так умны и так неразумны. Но ведь кто-то должен нас спасти?

Мой голос сегодня очень тихий и кроткий. И мне, сегодняшнему, маленькому человеку, очень не хочется, чтобы, пускай, мои праправнуки были вынуждены покинуть нашу зеленую планету, чтобы сохранить род человеческий. Сегодняшние писатели - фантасты, которые непременно обладают даром предвидения, предвещают нам такой конец. Голос, голос, голос. . .

Он такой тихий, но я прошу услышать его. Ведь никто иные, как вы, взрослые, должны принять его. Ведь только в ваших силах сохранить наш маленький шарик, под названием — Земля.

И быть может, кто - то из ваших внуков, ставши седым старцем, закинет невод в обычную речку, поймает золотую рыбку. И подаст она ему - голос.

Голос, голос, голос. . .