Cочинение «Я и моя страна»

Я и моя страна. . . Прежде всего нужно определить:

что такое «страна». Это территория, имеющая определенные границы и пользующаяся государственным суверенитетом.

Было время, когда четких политических, или государственных границ, отделяющих одну страну от другой, не существовало. Стран в привычном смысле слова тогда тоже не было. Целые народы и племена достаточно свободно передвигались в пространстве, осваивая новые территории. Когда процесс переселения народов завершился, появились земли, ограниченные государственным суверенитетом. Таким образом, страны-результат территориального разделения мира.

История моей страны уходит в глубь веков. И история эта необычна и неповторима. Большой след оставили в истории страны Дмитрий Донской, Алексий, Сергий Радонежский. Отдельно хотелось бы отметить Петра Первого, который смог поднять и возвысить Россию до уровня великих стран мира. Его по праву называют строителем новой России.

Главное богатство любой страны- это люди. Наша страна выделяется большой численностью и многонациональным составом.

Через два с половиной года мы закончим школу (а некоторые будут выпускаться уже после окончания девятого класса). Иногда я задаю себе вопрос: насколько я готова к самостоятельному решению проблем, что я могу делать для своей страны. И понимаю, что учиться еще нужно много и многому.

Но многое нельзя узнать, сидя дома, смотря телевизор или даже читая книги. Нужно активно жить, думать, действовать.

Я хочу быть полезной своей родине, и горжусь, что живу в такой стране, как Россия.